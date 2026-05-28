DARPA研新型鑽地彈要「氣功發勁」隔山打牛 定向衝撞衝擊波先打掩體

圖為美國空軍GBU-57巨型鑽地彈。（美聯社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕伊朗核設施位於地下深處，又受花崗岩層保護，去年美軍打擊時甚至曾在同一地點投擲多枚鑽地彈。美國國防高等研究計劃署（DARPA）近日則正式啟動下一代「超級鑽地武器」研究，試圖突破現有GBU-57「巨型鑽地彈」的物理限制，希望能控制炸彈落下時產生的衝擊波，將其作為武器先行擊破掩體。

軍聞網站「Defence Blog」報導，DARPA在27日已發布資訊徵詢文件（RFI），尋求「顛覆性穿透與震波控制技術」，希望建立不同於現有「更重、更快」傳統鑽地炸彈的新概念。

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報導指出，美軍2025年曾動用7架B-2匿蹤轟炸機，對伊朗福爾多地下鈾濃縮設施投下14枚GBU-57鑽地彈。該設施位於山體下方約80至90公尺深處，被視為全球最深地下核設施之一。

不過，美軍後續發現，伊朗正於更深的花崗岩層下建造新設施，深度達80至100公尺，甚至可能超出現有3萬磅GBU-57有效破壞範圍。

另外，中國長年建構被稱為「地下長城」的大規模地下軍事網路，北韓也大量利用深山地下設施保護核武與飛彈基地，使美軍面臨「地下化軍事設施競賽」。

因此DARPA此次研究重點，並非單純增加炸彈重量，而是希望主動操控撞擊與穿透時產生的震波與應力波。現行鑽地炸彈主要依靠巨大重量與高速撞擊穿透地下結構，但撞擊時產生的大量震波，多數能量會向外散失；DARPA則希望讓震波本身成為「武器」，藉由控制震波方向、放大與材料破壞模式，使破壞效果遠超過實際穿透深度。

報導指出，若此技術成功，未來甚至可能以較小型武器，達到目前3萬磅級GBU-57的破壞能力，大幅改變地下目標攻擊模式。

另外，美國空軍也同步推動「下一代鑽地武器」（NGP）計畫，並於2025年委託Applied Research Associates公司開發新原型。2026財年預算中，美軍已編列7400萬美元持續進行相關測試。

DARPA此次也特別點名「可調式材料」與高速衝擊量測技術，希望建立能主動改變震波傳播方式的新型材料，並提升對高速撞擊過程的觀測能力。

報導分析，美軍如今面對的問題已不只是「炸得更深」，而是如何突破地下化與硬化設施的物理極限。未來地下戰場競爭，可能將進一步延伸至材料科學、震波工程與極端物理領域。

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