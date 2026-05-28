M4步槍再進化 美特戰找超高速彈藥能打更遠

圖為美軍進行M4A1步槍實彈訓練。（取自DVIDS網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕服役超過30年的M4步槍仍有升級空間，美國特種作戰司令部（USSOCOM）18日啟動「超高速性能改良突擊步槍」（HICAR）計畫，希望在不放棄現有5.56公厘北約彈藥體系下，將M4A1有效射程由300公尺提升至600公尺，並挑戰接近中型口徑武器等級的超高膛壓技術。

軍聞網站「Army Recognition」報導，HICAR最大特色，在於仍維持現役M4A1下機匣、STANAG彈匣與5.56公厘彈藥相容性，不像美國陸軍轉向6.8×51公厘XM7步槍，而是選擇透過「超高速彈藥」提升威力。

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報導指出，HICAR將使用新型「M855A1+」超高速彈藥，其膛壓高達8萬2000 psi，遠高於現役M855A1的6萬2000 psi，已接近部分中口徑武器等級。

另外，USSOCOM希望透過更高初速，而非更大口徑，改善5.56公厘彈藥在遠距離時的存速、穿透力與終端殺傷效果，並維持短槍管M4在近距離作戰、空降、車輛與海上任務中的機動性優勢。

不過，超高膛壓也帶來極大工程挑戰。報導指出，現有AR-15／M4結構原本並非為8萬psi等級設計，若長時間使用高壓彈藥，可能加速槍機閉鎖凸耳斷裂、退殼勾疲勞、槍管侵蝕與消音器損耗。

對此USSOCOM要求廠商開發耐高壓上機匣、新型鋼材、特殊塗層與改良後座系統，同時仍須控制武器重量與尺寸。HICAR目標重量僅2.95公斤，並維持11至12英吋短槍管配置。

值得注意的是，美軍此次並未選擇全面更換武器，而是希望保留現有5.56公厘後勤體系與盟邦共通性。由於全球仍有大量盟軍與特戰部隊使用5.56公厘武器，美軍認為維持彈藥共通性仍具戰略價值。美軍目前仍保有40萬至70萬把M4／M4A1步槍，若HICAR成功，未來可能成為大規模升級方案，而不需全面汰換現役武器。

另外，HICAR也被外界視為「M4A2」概念路線。相較XM7改採新口徑與新平台，HICAR更像是在既有M4基礎上進行極限性能升級。

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