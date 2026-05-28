共軍測試紅箭-10反戰車飛彈 車載4聯裝變相成驅逐戰車

圖為「紅箭-10」（HJ-10）長程反戰車飛彈實彈射擊。（圖取自中國軍號Yt）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國近日於戈壁沙漠公開「紅箭-10」（HJ-10）長程反戰車飛彈實彈演習，號稱能打擊10公里範圍目標，擴大地面部隊反裝甲防護範圍。

軍聞網站「Army Recognition」報導，此次參演單位為解放軍第74集團軍某反戰車飛彈分隊，演習內容除實彈射擊外，更強調長距離機動、目標搜尋、指揮協同與「射擊後轉移」等現代飛彈戰術。

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報導指出，「紅箭-10」射程約10公里，本次演習搭載於AFT-10反戰車飛彈車上，底盤則來自ZBD-04A步兵戰鬥車，並配備4聯裝發射器。相較傳統步兵攜行式反戰車飛彈，更接近機動式驅逐戰車。

「紅箭-10」號稱具備發射前與發射後鎖定能力，可在敵軍戰車主砲射程外先行攻擊目標，並能對付裝甲車、堅固工事與高價值戰術目標。報導指出，先前共軍曾規劃紅箭-10A採用光纖導引與桅杆式光電瞄準系統，使發射車能躲藏於掩蔽物後方進行目標搜索與攻擊，大幅提升戰場生存性。

報導指出，解放軍此次選擇戈壁沙漠進行演習，模擬在極端環境下的完整作戰流程，包括長距離部署、感測器與指揮鏈整合、建立臨時陣地、快速射擊與轉移。

而俄烏戰爭讓各國更加重視飛彈部隊機動能力，由於無人機、遊蕩彈藥與反砲兵雷達能迅速暴露固定陣地，現代飛彈部隊若無法快速轉移，極易遭反擊摧毀；因此，解放軍正強調分散部署、低可視化與機動精準火力，將HJ-10定位為「機動反裝甲節點」，能在敵軍發現前迅速完成打擊並撤離。

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