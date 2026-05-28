美測試物流無人機改載火箭彈 小規模部隊也有精準打擊火力

美國陸軍近日成功測試在TRV 150物流無人機上整合APKWS 70公厘精準火箭並發射。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍近日成功測試在TRV 150物流無人機上整合APKWS 70公厘精準火箭，使原本負責運補的無人機，不僅能反無人機，更能精準打擊裝甲車或人員，代表未來營級以下的小規模部隊會有更多元的精準打擊能力。

軍聞網站「NextGen Defense」報導，此次測試於阿拉巴馬州拉克堡進行，由Survice Engineering公司開發的TRV 150無人機，搭配BAE公司「獵鷹工廠」（FalconWorks）部門整合的APKWS火箭系統，並採用3聯裝水平發射器配置。

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報導指出，美軍此次重點並非單純發射火箭，而是驗證無人機在飛行中發射火箭時，飛控軟體能否維持穩定與操控能力。美軍表示，測試已成功完成。

APKWS原本主要由AH-64「阿帕契」攻擊直升機等高價值航空平台使用，透過在70公厘火箭加裝雷射導引套件，成為低成本精準武器。如今整合至小型無人機後，代表營級甚至更小規模部隊，也能擁有空中精準打擊能力。

另外，TRV 150目前已由美國陸軍與陸戰隊使用，最大載重約68公斤，原本定位為前線補給平台。開發團隊更將其形容為「天空中的皮卡車」，強調其模組化與多用途特性。

值得注意的是，美軍近年正大量研究「低成本可消耗型空中火力平台」。相較昂貴且數量有限的攻擊直升機，小型無人機成本更低，也更適合分散部署於前線。

另外，TRV 150搭載簡化操作系統與加密通訊鏈路，可自動計算航程與飛行路徑，操作人員僅需輸入座標，即可由系統自行完成飛行與投送，大幅降低操作門檻。

報導指出，雖然這項計畫並非五角大廈正式需求，而是由產業界主動自費開發與展示，但也涉及美陸軍多個司令部的合作。但團隊認為，新型低成本武裝無人機將成未來戰場重要能力，因此選擇提前驗證概念。

圖為TRV 150物流無人機裝載三聯裝發射器。（DVIDS）

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