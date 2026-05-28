美無人水面載具成功穿越台灣海峽 掌握中國軍艦行蹤

美商海洋科技公司Seasats旗下無人水面載具（USV）「光魚」（Lightfish）首次成功自主穿越台灣海峽，並跟蹤、拍攝中國軍艦。圖為「光魚」示意圖。（圖擷取自Seasats官網）

〔中央社〕美通社（PR Newswire）報導，美商海洋科技公司Seasats今天宣布，旗下「光魚」（Lightfish）無人水面載具（USV）成功完成首次自主穿越台灣海峽任務，並跟蹤和拍攝中國軍艦畫面。

這項里程碑重新定義了自主海事系統在這個全球最敏感水道之一的可能性。這艘無人水面載具由Seasats自數百英里外遠端部署，並在5天內完成整個台灣海峽航程，同時持續監控海面船隻活動。

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「光魚」在航行期間遭遇多艘中國軍艦，包括一艘中國人民解放軍海軍056型護衛艦。值得注意的是，這些艦艇在台灣專屬經濟海域（EEZ）活動時，並未透過自動識別系統（AIS）傳送身分資訊。「光魚」成功追蹤這些艦艇，並拍攝影像以確認其艦型與來源。

Seasats執行長佛拉尼根（Mike Flanigan）表示：「這不是我們的艦艇第一次遇到中國軍艦，但這次遭遇的地點與時機格外值得注意。外界普遍認為，中國海軍積極將艦艇部署到較小鄰國的主權水域，這次能取得並分享具地理定位資訊的影像證據，相當罕見。」

全球各地無人系統的快速擴散，已徹底改變軍事戰略。烏克蘭能在一定程度上牽制俄羅斯，部分原因在於其迅速採用並擴大無人機作戰；伊朗也在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）有效部署無人系統。

台灣正密切研究這些經驗，並愈來愈重視將無人系統列為國防戰略核心。如同這次行動證明，像「光魚」這類具長時間續航能力的無人水面載具，可協助台灣監控並防衛海域，阻止中國海軍在未被發現的情況下自由行動。

Seasats正積極與台灣及印太地區盟軍合作，部署並擴大持續性的海域監控能力。

Seasats致力於消除海上監控盲點，在廣大海域中維持情勢感知能力，這對於打擊走私與侵略、保護港口安全、維持商業運作以及理解海洋環境至關重要。Seasats透過聯網式無人水面載具群，提供長時間駐留、持續監控，並在適當時機做出反應。

總部位於聖地牙哥（San Diego）的Seasats已獲得超過1億美元的美國政府合約，並與美國海軍、國家海洋暨大氣總署（NOAA）及全球多家頂尖研究機構合作部署無人水面載具。

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