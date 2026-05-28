美軍不敢淘汰「疣豬」攻擊機 F-35恐難接手低空救援任務

一架美軍A-10「疣豬」攻擊機在空中飛行。這款長年執行低空近接支援與戰鬥搜救任務的老牌攻擊機，近期再度成為美國空軍內部調整退役規劃的焦點。（圖取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍原計畫全面淘汰被暱稱為「疣豬」（Warthog）的A-10雷霆二式（Thunderbolt II）攻擊機，改由F-35等先進戰機接班，但這項計畫近期被迫延後。根據美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，在近期的中東實戰中，美軍發現F-35恐難以完全接手A-10低空搜救與掩護任務。美軍也因此重新調整A-10退役規劃。

A-10攻擊機長年以裝甲厚重、能低空慢速飛行而聞名，特別適合在前線貼近地面掩護友軍，甚至為墜機的飛行員開路救援。美國空軍參謀長威斯巴赫（Kenneth Wilsbach）在國會聽證會上證實，A-10近期在伊朗執行了實戰任務，成功掩護並救援一架遭擊落的F-15E戰機機組員。同時，A-10也參與了在荷姆茲海峽獵殺伊朗快速攻擊艇的行動，顯示這款老飛機在前線仍具備不可替代的實戰價值。

請繼續往下閱讀...

美國空軍原計畫由F-35匿蹤戰機與F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機，接替A-10的戰鬥搜救支援任務。然而，國會議員對此表達強烈擔憂，質疑F-35無法完全複製A-10的低空貼地護航能力。

共和黨籍眾議員史考特（Austin Scott）指出，A-10雷霆二式飛行員受過專門的戰鬥搜救訓練，外界關注美軍是否能讓F-35飛行員具備同等的低空救援技術。威斯巴赫坦言，空軍目前必須投入額外資金與時間，重新訓練F-35飛行員來填補這項戰力空缺。

太平洋戰略與前線現實拉扯 美軍延後退役時程至10年後

美國空軍長年主張，A-10在面對中國等具備先進防空網的潛在對手時，缺乏足夠的戰場存活率，因此亟需淘汰。但近期實戰經驗也讓外界再次關注，A-10退役後可能出現的任務銜接問題。

面對現實壓力，美國空軍已正式宣布延緩淘汰時程，至少保留一個A-10中隊服役至2029年，另外兩個中隊則將服役至2030年。這項延役決定，也反映美軍在新世代空戰與前線低空支援任務之間，仍面臨實際調整壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法