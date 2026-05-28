影片曝光！烏軍無人機狂炸俄軍油車 南部戰略要道卡關

烏軍「復仇女神」第412無人機旅公布影片畫面。烏軍無人機在夜間持續追蹤行經南部補給公路的俄軍運輸車隊，並對後方補給線發動打擊。（圖取自Nemesis旅影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭無人機部隊近期持續襲擊俄軍南部後方補給線，部分重型軍車被迫停止行駛主要補給公路。根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏軍「復仇女神」（Nemesis）第412無人機旅近日公開影片，顯示其無人機正大規模獵殺俄軍油罐車、運輸車與後勤設施，針對俄軍南部後方補給線發動持續打擊。

復仇女神旅宣稱，在本次針對俄羅斯南部後勤網絡的大規模打擊中，已成功摧毀數十輛俄軍卡車與油罐車。該旅發布的聲明指出，因損失嚴重，俄羅斯軍事當局與佔領區管理機構已開始限制重型車輛行駛「新俄羅斯公路」（Novorossiya highway），該公路是連接被占領南部領土的戰略後勤要道。

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烏軍影片顯示，這項打擊行動並未因俄軍改道而中止。該旅指出，俄軍曾嘗試將後勤運輸車隊分散至次要的鄉間土路與農村道路，以規避主要公路上的偵監，但這些移動目標仍被烏軍無人機成功定位並摧毀。烏軍近期明顯增加對俄軍後方車隊與補給節點的攻擊頻率。

這項打擊任務主要依賴先前未曾公開的「秘密攻擊翼」無人機平台。根據該旅說法，這套新研發的長程無人機平台是由該部隊與製造商共同開發，主要用於遠距離補給線打擊，具備在不同地形中追蹤與打擊移動目標的能力。俄羅斯官方目前尚未回應相關影片內容與烏軍說法。

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