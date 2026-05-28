美軍核潛艦將帶「忠誠僚艇」出海 無人潛艇可從魚雷管直接發射

美國國防大廠L3Harris發布的電腦模擬圖，展示一艘美軍潛艦從魚雷管中發射Iver4 900無人潛航器，該載具被定位為水下忠誠僚機。（圖取自L3Harris官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍正測試可由攻擊核潛艦魚雷管直接發射與回收的無人潛航器（AUV）。根據美國軍事媒體《Naval News》報導，美國國防大廠L3Harris已開始向美軍交付名為「Iver4 900」的新型無人潛航器，並在維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊核潛艦上進行測評與操作測試。

L3Harris副總裁吉爾（JR Gear）將這款新型無人潛航器形容為潛艦在深海中的「忠誠僚機」（Loyal Wingman）。這套系統直接由潛艦標準的21英吋（約533公厘）魚雷管進行水下發射與回收，無須在艇體外側增設外掛艙。它能替核潛艦執行高風險的「髒活」（dirty work），可先行進入高風險海域執行偵察任務。

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技術數據顯示，該型載具採用鋰電池動力，單次充電可自主運作16至24小時。這款無人潛航器具備可快拆、抽換的模組化感測器設計，官兵僅需在任務前更換探頭，即可快速轉換為掃雷、聲納偵測或機密偵察等多重模式。L3Harris表示，這項自主運作能力可讓官兵更專注於其他任務。

美軍近年持續強化水下無人作戰能力。該型無人潛航器可先行進入關鍵海域執行偵察、海床測繪與掃雷任務。目前這項技術仍處於測評與早期操作評估階段，美國海軍也尚未透露其在實際艦隊演習中的具體長程通訊與訊號遙控細節。

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