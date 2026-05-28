瑞典宣布向烏克蘭移交首批「獅鷲」戰機 可直接在公路起降抗俄

典空軍JAS-39「獅鷲」多用途戰機。（圖取自SAAB官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典政府預計於28日宣布，將向烏克蘭移交首批JAS-39「獅鷲」（Gripen）C/D型戰機。瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）將於烏普薩拉空軍基地（Uppsala Air Base）召開記者會，正式公布這項軍事援助方案。

根據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》引述瑞典《晚報》（Aftonbladet）報導，這批首度公開移交的戰機將包含數架實戰機型。該計畫預備透過歐盟的貸款資金進行融資，以協助烏克蘭逐步建立自主防空戰力。

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這款由瑞典國防大廠「紳寶」（Saab）集團研發的獅鷲戰機，在冷戰時期便以分散式起降為核心戰術導向。與高度依賴大型軍用機場與平整跑道的美製F-16不同，獅鷲戰機僅需800公尺的普通公路或簡易野戰跑道即可完成起降，地勤人員也能在短時間內完成加油與掛彈。這種極高的戰場存活率與簡易後勤需求，使其能在機場遭到摧毀的威脅下繼續執行作戰任務。

除了首批即將無償移交的C/D型戰機，兩國也計畫針對採購最新型JAS-39 E/F型戰機展開正式談判。根據烏克蘭總統府公布的資訊，總統澤倫斯基與瑞典政府早在2025年10月便簽署了合作意向書，烏方最終尋求向瑞典採購100至150架最新型的E/F型戰機，該項長期採購計畫預計將透過歐盟的貸款資金進行融資。

紳寶集團執行長喬漢森（Micael Johansson）對此表示，公司已著手規劃交付時程並檢視烏方的技術需求，一旦政治協議達成即可隨時執行。

烏俄進入空戰新階段兩國正籌劃飛行與地勤培訓

這項戰略部署代表烏克蘭在爭奪制空權上步入新階段。兩國政府在2025年底已就啟動烏克蘭飛行員與地勤技術人員的培訓計畫展開密集諮商，烏方更計畫於2033年實現該型戰機的本土化授權生產。目前俄羅斯官方與國防部尚未對瑞典即將宣布的這項戰機移交決策做出正式回應。

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