罕見四位上將齊赴五指山 偕李棟樑慰勉國軍公墓管理組辛勞

在四位現役及備役上將陪同下，軍友社榮譽理事長李棟樑今天前往五指山國軍示範公墓管理組慰問官兵。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕端午佳節將至，為感謝官兵平時服務先烈英靈及遺族眷屬的辛勞，今天有四位上將偕軍人之友社榮譽理事長李棟樑，齊赴五指山國軍示範公墓管理組，提前祝賀官兵端午佳節愉快，這也是五指山國軍示範公墓少見多位上將一起出席活動的場面。

李棟樑今日是由由國防部軍備副部長鍾樹明上將、空軍司令鄭榮豐上將、陸軍司令呂坤修上將以及前軍備副部長徐衍樸上將等人陪同，前往五指山忠靈殿上香並鞠躬致意，向為國犧牲奉獻的忠烈將士致上最崇高敬意。

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四位現役及備役上將陪同李棟樑前往故參謀總長沈一鳴一級上將牌位前獻花，空軍司令鄭榮豐代表表達深切懷念。（圖：軍聞社提供）

隨後，四位上將也陪同李棟樑前往故參謀總長沈一鳴一級上將牌位前獻花，並準備沈總長生前喜愛的佳餚；鄭司令也代表表達深切懷念，並祈願其在天之靈庇佑國泰民安，以及全體國軍官兵與眷屬平安喜樂。

慰問行程中，李榮譽理事長特別叮囑官兵，山區氣候變化劇烈，執勤時務必注意身體保健，並肯定官兵長期在偏遠地區執行任務的辛勞。中午，李榮譽理事長也與官兵共同餐敘，持續以實際行動關懷基層，為官兵加油打氣。

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