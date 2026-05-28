英智庫警告台海衝突恐升級核戰 美中可能互炸指揮中樞

中國解放軍展示可搭載核彈頭的東風系列飛彈。英國智庫「國際戰略研究所」最新報告警告，若台海爆發軍事衝突，美中雙方可能迅速升高對彼此指揮與通訊系統的打擊行動，並存在升級至核戰的風險。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國重量級智庫「國際戰略研究所」（IISS）最新報告警告，若台海爆發軍事衝突，美中雙方極可能在第一時間互相打擊彼此的指揮與通訊中樞，戰事也存在迅速升級至核戰的風險。

據《路透》報導，該份長達156頁的《亞太地區安全評估報告》深入檢視美中軍事準則在台海情境下的演變。IISS研判，由於台灣具備極高戰略價值，中方目標是阻止美國及其盟友介入，美方則持續強化台灣防禦韌性。雙方均計畫在衝突初期，針對敵方的關鍵指揮、控制、通訊與情報監控中心（C4ISR）發動大規模打擊，這類直接摧毀關鍵軍事節點的作戰模式可能讓衝突快速升高。

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國際戰略研究所指出，亞太地區正逐漸成為新一輪軍備競賽核心。各國一邊擴充核武，一邊強化遠程打擊能力，區域軍事壓力持續升高。美國官員與軍控專家也認為，中國近年正快速擴張核戰力與相關部署能力。

《路透》報導指出，這份報告在亞太地區重要的年度安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）登場前夕發布，該會議將於5月29日至31日在新加坡舉行。報導預估，除了台灣議題，美國對印太地區安全承諾的不確定性，以及中東衝突擴大的風險，也預計將成為本屆與會國防高層的討論焦點。《路透》分析提到，美中雙方能否透過這場年度安全會議降低區域軍事誤判風險，已成為各方高度關注的議題。

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