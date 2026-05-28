無人機在M109快艇上自主起飛降落 美商在大鵬灣展示高超性能

美商Teledyne FLIR 日前在大鵬灣展示無人機自主起降回收系統與軍規多任務無人機的動靜態功性能，能在22節以上航速（約合時速40.7公里以上）的狀態下自主起降。（圖：科力航太提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕無人機在海面洶湧波動的船艇上起降，本來就是一件高難度的事，若是在22節以上航速（約合時速40.7公里以上）的狀態下自主起降，困難度更上加許多，美商 Teledyne FLIR 軍規級熱像系統的台灣獨家代理商「科力航太」，日前就在屏東大鵬灣帆船訓練基地進行無人機自主起降回收系統與軍規多任務無人機的動靜態功性能展示，展示針對行進間無 GPS 訊號、強風惡劣海象等嚴苛戰術環境下的一體化的情監偵（ISR）全自動化解決方案，吸引相關單位與安全專家的高度關注 。

「科力航太」（KOLEAD AEROSPACE）此次展示的裝備及系統，為美商Teledyne FLIR SkyCarrier 自主起降回收系統 與 SkyRanger R70 軍規多任務無人機，裝配在M109快艇上，公開進行自動起飛跟降落的項目測試，測試成效相當卓越。

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「科力航太」（KOLEAD AEROSPACE）此次展示的裝備及系統，為美商Teledyne FLIR SkyCarrier 自主起降回收系統 與 SkyRanger R70 軍規多任務無人機，裝配在M109快艇上，公開進行自動起飛跟降落的項目測試，測試成效相當卓越。（圖：科力航太提供）

打破地形限制：SkyCarrier 系統展現「動態起降」與載台傾斜補償實力

軍事作戰與海上執法往往面臨載台劇烈顛簸的挑戰。演練現場，科力航太展示了 SkyCarrier 系統的高速運作設計。該系統具備極佳的環境適應力（具備 IP65 防護、40G 抗衝擊，並通過 MIL-STD-810G/H 軍規測試），可完全整合至固定設施、全地形突擊車輛或海軍海巡艦艇載台 。

在動態演練中，SkyCarrier 展現了以下戰術核心能力：



• 高速移動著陸：支援載台在行進速度高達 50 公里/小時（自由飛行模式）或 20 公里/小時（繫留模式）下，進行安全的無人機移動發射與回收。



• AI視覺標記與無GPS自主降落：整合先進的 AI 視覺標記系統，即便在電子戰強烈干擾、GPS 受限或磁場異常的極端環境下，無人機仍能精準捕捉目標並自主降落。



• 主動式姿態補償（Active Articulation）：面對崎嶇地形或海上風浪造成的載台搖晃，平台可提供高達 20° 的傾斜角度主動補償，確保起降面始終維持戰術安全。



• 實戰驗證成熟：該系統目前已在國際間的快速攻擊艇及硬殼充氣艇（RHIB）上成功通過實戰化驗證，極適合台灣周邊海域高強度執法與防衛任務。

科力航太指出，與該系統協同作業的 SkyRanger R70 是一款已交付超過 3,500 套、累積超過 10,000 飛行小時、歷經戰火淬鍊的 Group 1 VTOL（垂直起降）軍規無人機。其機身採用碳纖維與鎂合金架構（IP-54/MIL-STD-810G），具備極高韌性：可在時速 65 公里（持續風速）及 90 公里（陣風）的惡劣風力下維持穩定飛行，並可於 $-20℃至 $50℃的溫度環境下部署。機載多顆嵌入式 NVIDIA 運算處理器，能於邊緣網絡進行即時AI影像運算，自動執行目標物體偵測與軍事分類。

美商Teledyne FLIR SkyCarrier 自主起降回收系統，先前也在高速行駛的車輛上，進行過無人機的起降測試。（圖：科力航太提供）

繫留不間斷監控與 A.I.R. 空中自主接替技術

針對「長時間、全天候」的關鍵基礎設施保護與戰場態勢感知需求，科力航太現場執行了兩大革命性戰術：



1. 繫留裝置（Tether Kit）連續作業：透過高便攜性、5分鐘內可完成部署的繫留模組，利用一根長達 328 英尺（約100公尺）的繫留繩為無人機直接輸送電力與高達 50 Mbps 的安全數據。此模式下無人機可達 24小時以上不間斷滯空 ，且具備「無線電射頻靜默」與完全無光源暗夜飛行能力，杜絕電磁訊號外洩。



2. 自主空中接替（A.I.R., Autonomous In-air Replacement）：在自由飛行模式下，若地面控制站採「一對多」架構（單一控制站最多可控16架），當第一架無人機電量即將耗盡時，系統會自動指揮第二架無人機自 SkyCarrier 升空，在空中完成目標無縫手續接替（Target Handoff），確保操作員在戰術畫面上維持「視線不中斷」（Continuous eyes-on-target）。

隨著現代不對稱作戰與海域安全威脅與日俱增，如何降低操作人員負擔，並在移動載台、無衛星導航的干擾環境下快速取得戰場情資，已成為防衛轉型的關鍵。科力航太表示，本次引進並成功展現的 Teledyne FLIR SkyCarrier 與 R70 無人機自主起降回收系統，以高度自動化、即時邊緣AI、抗干擾、動態起降以及24小時繫留等全方位軍用作戰指標，為國內防衛和安全單位在海巡艦艇、突擊車輛及關鍵基礎設施防護的自動化情監偵升級上，提供了具備實戰驗證的指標性新選擇 。

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