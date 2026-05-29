66架「勇鷹」高教機 國防部：9月底前全數交機

國防部表示，新式高教機規劃籌獲66架，迄今交機56架，全案尚餘10架，管制9月底前完成。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕空軍透過「國機國造」方式籌獲66架勇鷹高教機，民進黨立委王定宇關心交機進度，國防部近期書面回覆表示，新式高教機規劃籌獲66架，迄今交機56架，全案尚餘10架，管制9月底前完成。而漢翔公司已規劃於年第2季及第3季陸續交機，計畫於9月底前達成全案66架機交機目標。

勇鷹高教機係由IDF經國號戰機衍生發展，用於取代AT-3高教機及F-5部訓機，作為飛行員銜接作戰機型前的重要訓練階段。該機採用雙座配置，配備數位化座艙、先進飛控系統及模擬作戰功能，可執行基本飛行、儀器飛行及戰術操作等多階段訓練任務，並具備一定程度的武器掛載能力。

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空軍原規劃採購66架勇鷹高教機，不過，由於機號1130的勇鷹高教機去年失事，實際可用數量為65架。

對於交機進度，國防部表示，新式高教機規劃籌獲66架，迄今交機56架，管制9月底前完成。全案尚餘10架（含2025年未交7架及2026年預計交機3架），中科院表示延宕主因為4項外購系統件（發動機、環控系、起落架及座艙罩爆破系統），影響產線裝配與測試時程，致延宕交機進度。

國防部指出，漢翔公司為達成如期交機之目標，在疫情、戰爭及美國優先政策等不可抗力因素持續衝擊下，戮力進行各種積極作為，如多次催料、訪廠及協助自製關鍵零組件等加強供應鏈管理作為，以及研討因應方案、調整工進等，務求於期程年度內完成全部交機。

國防部說，漢翔公司為滿足空軍訓練、換裝需求，不因交機遲延而受影響，採提高妥善率作為解決方案，雖因此增加成本、減少營收，漢翔公司仍盡所有資源及人力，期達成國家任務。

國防部表示，目前全案尚有10架機待交用，漢翔公司已規劃於今年第2季及第3季陸續交機，計畫於9月底前達成全案66架機交機目標。

國防部強調，目前關鍵料件到料管控及廠內工進調整等已逐步發揮成效，後續將持續管制跟催廠商系統件交運作業，依各架機關鍵系統件預劃交貨日期訂定各機趕工計畫，並安排平日加班及假日加班追趕進度，每日持續檢討管制各機進度與機動調整工作進度。中科院及空軍亦全力配合趕工作業，每月召開管制會議，並定期與漢翔公司檢討，以確保交機進度穩定達標。

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