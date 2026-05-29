賴總統點將》神經外科權威晉任中將 陳元皓真除軍醫局長

賴總統期許陳元皓晉任中將丶真除軍醫局局長後，持續推動國軍醫療現代化，強化戰傷救護及後送能量，讓國軍獲得更周全的保護。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統昨天主持將官晉任典禮，軍醫少將陳元皓晉任為中將丶並由軍醫局代理局長真除為局長，賴總統讚許陳元皓長年投入軍醫領域及衛勤整備工作，在國軍提升醫療品質、整合醫療量能上具有重要貢獻，期許陳將軍調任軍醫局局長後，持續推動國軍醫療現代化，強化戰傷救護及後送能量，讓國軍獲得更周全的保護。

特別的是，陳元皓是在2023年6月1日晉任少將，隨著近期軍職人事調動，陳元皓於今年6月1日晉任為中將，由少將到中將剛好滿3年。根據《陸海空軍軍官士官任職條例施行細則》 規定，晉任中將的條件之一是「曾任少將正、副主官（管）或正、副幕僚長二年以上者」。也就是說，法律上的絕對最快速度是2年。陳元皓此次滿3年（2023年6月至2026年5月）晉升，已經高於法定最低年限，但實務上依然非常迅速。

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賴清德總統昨天主持將官晉任典禮，軍醫少將陳元皓晉任為中將丶並由軍醫局代理局長真除為局長。（圖：取自三軍總醫院網頁）

資深軍方官員今天指出，陳元皓為國內神經外科權威，專長於腦瘤、脊椎手術及神經重症照護。過去歷任三軍總醫院院長、軍醫局副局長及衛勤保健處處長等要職，並榮獲臺灣醫療典範獎肯定，具備豐富的臨床、學術與行政管理資歷。

陳元皓在醫療專業表現上受到國內外的高度肯定，他是神經外科專科醫師，具備國防醫學院醫學科學研究所博士學位，在學術成就上，為教育部部定教授，曾赴美國國家研究院（NIH）藥物濫用局擔任研究員，在軍醫體系行醫與教學逾30年。陳元皓擔任三總院長與軍醫局副局長期間，展現出色的營運管理能力，因整體表現優異，於第78屆醫師節慶祝大會獲頒「臺灣醫療典範獎」。

賴總統昨天期許陳元皓調任軍醫局局長後，持續推動國軍醫療現代化，強化戰傷救護及後送能量，讓國軍獲得更周全的保護。事實上，政府斥資4億9079萬元興建的「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」在2023年12月落成啟用，為國內首座可導入AI技術結合重大災難事故、戰場環境進行擬真訓練的場所，時任國防醫學院院長的陳元皓少將，就是這座訓練大樓的推手。

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