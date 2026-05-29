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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

潛艦海鯤號出港測試進入尾聲 軍事觀察家透露「這個月」之前交艦

2026/05/29 09:04

潛艦海鯤號預計今年下半年交艦。（資料照）潛艦海鯤號預計今年下半年交艦。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦後續艦預算被國民黨立委馬文君提案凍結，但首艘原型艦海鯤號仍依既定程序測試，台船也表明預計今年下半年交艦，軍事觀察家紀東昀認為，時程應該落在今年九月之前。

紀東昀表示，海鯤號出港測試已進入尾聲，台船董事長陳政宏曾說預計今年下半年交艦；但紀東昀指出，依照外界之前得到訊息，九月之前是台船預估的時間點，等六月、七月陸續完成測試後，提前交艦也有可能。

不過，紀東昀強調，潛艦的測試可以更詳細，相同的科目可多做幾次，不做也是可以，但在美國海軍協助下，相關標準應該跟美國一樣，所以下半年交艦都在預估時程內。

潛艦海鯤號5月5日、6日完成操雷射擊驗證後，8日移泊台船大塢調校，25日上午移泊至91號碼頭，將展開關鍵的耐航及跨夜測試。

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