海軍沱江級「最終艦」PGG-632出廠 年底前完成海試及交艦

海效能艦艇的「最終艦」丶沱江級第12號艦（PGG-632）已在本月28日出廠，軍事迷拍攝到出廠並停泊在廠外碼頭畫面，PGG-632預計在今年年底前完成海試及交艦。（圖：李忠衛授權提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕以「國艦國造」政策推動的高效能艦艇（沱江級量產型飛彈巡邏艦）建造計畫已近尾聲，將在今年年底前全數交艦，其中，海效能艦艇的「最終艦」丶沱江級第12號艦（PGG-632）已在本月28日出廠，軍事迷拍攝到出廠並停泊在廠外碼頭畫面，PGG-632預計在今年年底前完成海試及交艦。

沱江級軍艦陸續服役，海軍依計畫汰除老舊艦艇，並將艦艇官兵人力移到新造艦艇上，12艘老舊的錦江級軍艦目前已有9艘除役。據了解，舷號PGG-617的珠江軍艦規劃要在今年6月1日除役。

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海軍在去年春節前，進行緊急出港暨戰術機動攻擊演練。圖為沱江級巡邏艦。（資料照，記者塗建榮攝）

沱江級軍艦建造計畫全案總計12艘艦，包括1艘原型艦及11艘（第一批6艘丶第二批5艘）後續量產型艦。高效能艦艇具備優異的雙船體匿蹤設計，主要作為我國「不對稱戰力」的重要一環。艦上搭載中科院研發的雄風二型與雄風三型反艦飛彈，並配備海劍二型防空飛彈系統，具備強大的區域防空與反艦火力，能有效執行機動打擊與灰色地帶應處任務。

軍事迷李忠衛昨天拍攝到舷號632的高效能艦艇最終艦，28日於宜蘭縣蘇澳鎮龍德造船第六廠廠外曝光，在龍德造船龍德1號及2號工作船的引導下，這艘沱江級632艦從船體上下廠駛出，並停泊在廠外碼頭（原蘇澳港貯木池）。

軍方人士今天指出，後續量產型艦的第一批6艘（第2號艦至第7號艦）已全數交艦服役，第二批次的進度，分別是第8號艦丶沱江級丹江艦（PGG-627）及第9艦柳江艦（PGG-628）在今年3月11日與5月5日交付海軍，沱江級第10號艦（PGG-629）海試；至於沱江級第11號艦（PGG-630）及第12號艦（PGG-632）近期將進行相關的海測。

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