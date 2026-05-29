4700億軍購預算遭刪 兩大因應方案陷入「政治僵局 vs 部會排擠」兩難

中科院研製的強弓飛彈系統規劃是以361億元規模，在軍購特別預算內進行量產，即可在115年就進行產製，116年就可完成第一套區域型國產防空飛彈系統的整合。圖為強弓飛彈系統（資料照，記者方賓照攝）。

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院日前三讀通過《國防特別條例》時，在野黨聯手刪除高達 4700 億元的國內委製與商購預算，行政院長卓榮泰已緊急指示國防部循「另提特別條例」、「追加預算」及「擴大編入年度總預算」三種合法途徑研擬解方。然而，政府資深官員今天指出，不論是「再提特別預算」或「改列年度預算」，行政院在實務操作上都將面臨極大困境，政策推動陷入兩難局面的考驗。

方案一：再提特別預算 恐重演國會無限期僵局

若行政院選擇「另提特別條例或追加預算」的專案路徑，雖然具備「跨年度、專款專用」的預算編列彈性，且能依憑近年科技產業帶動的稅收韌性進行專款支持，完全不會排擠其他部會的經常性施政經費，進而保障社福、教育與民生建設。

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然而，此方案面臨的最大困境在於立法院過關難度極高。在「朝小野大」的國會政治現實下，在野黨團（國民黨與民眾黨）極易以「破壞財政紀律、動輒舉債、規避國會監督」為由再度進行強力杯葛。行政院若堅持包裹送審，極可能在程序委員會或院會重演遭到二度封殺、無限期擱置的政治政治僵局，反使強弓飛彈、無人載具等關鍵建軍戰力出現時效性缺口。

各國都急著編列充足預算來採購無人機丶無人艇，但在台灣因在野黨的杯葛，要求由特別預算移到年度預算處理，時程就會慢上許多。圖為去年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。（資料照，記者陳治程攝）

方案二：納入年度預算 恐引爆中央部會預算內耗

若行政院順應在野黨「國防支出常態化」的主張，改將 4700 億元經費「改列年度（常態）總預算」，其優勢在於能對在野黨釋出善意，將國防支出回歸最完備的常態審核程序，大幅降低立法院因政治意識形態全面阻擋的風險。

然而，此方案在財政上面臨致命的「預算排擠」與「彈性匱乏」困境。常態總預算受限於《預算法》國家整體歲出上限的體制制約，編列空間極小。4700億元的規模極其龐大，在不舉債且維持財政穩健的前提下，一旦硬塞入國防總預算，勢必得大幅割捨、壓縮其餘部會的公共建設、經濟發展或教育福利經費。這不僅可能引發內閣內部各部會的強烈不滿，更會讓行政院背負「重軍事、輕民生」的巨大社會輿論壓力；縱使勉強通過，也可能因額度有限迫採「分年分期」編列，導致防衛武器建軍時程遭到實質遞延。

此外，軍方內部也會產生排擠效應。以強弓飛彈系統為例，若是移到年度預算來執行，估計總經費達到361億元台幣強弓飛彈系統，與規劃在年度預算內進行的天弓三型飛彈後續量產案將會產生相互排擠效果，不利我整體防空系統戰力的建置與戰力發揮。

研議「混合式方案」展開朝野折衝

鑑於兩條單一路徑均有其難以克服的窒礙之處，民進黨立法院黨團總召蔡其昌表示，對於在野黨建議納入年度總預算的部分，可以採「善意回應」能排入就排入。行政院與執政黨團目前的態度是不排除採取「混合式方案」。

也就是一方面將迫切性高、金額較低且符合年度常態支出的國內委製部分，在額度容許範圍內吸納至明年度總預算；另一方面，針對金額龐大、無法被年度預算規模消化的缺口，再行研議透過分年拉長編列、或針對特定指標性防衛項目提出小規模追加預算案，以此作為與立法院在野黨團協商的談判籌碼，力求在國防防衛戰力與國內政治現實間取得平衡。

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