中國22機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾。國防部今天（29日）公布，自昨（28日）上午6時至今天上午6時止，合計偵獲中共10架次軍機、8艘軍艦及4艘公務船持續在台海周邊活動。其中偵獲的10架次軍機全數逾越台海中線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域。

據國防部公布的活動示意圖，昨天上午7時55分至上午11時30分間，有1架次直升機逾越海峽中線，進入北部及中部空域。上午9時5分至下午5時20分，偵獲2架次直升機於東南方向空域活動。

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另在昨下午1時20分至晚間7時15分間，共計有6架次主、輔戰機進入西南空域活動。下午2時55分至晚間7時25分，另有1架次直升機在東部空域活動。

除空中動態外，又有8艘軍艦及4艘公務船持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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