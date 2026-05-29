薔蜜颱風外圍環流影響 「海鯤號」取消出港測試原因曝

潛艦海鯤號的出港測試已進入尾聲。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號5月5日、6日完成操雷射擊驗證後，8日移泊台船大塢調校，25日上午移泊至91號碼頭，將展開關鍵的耐航及跨夜測試，原訂今（29）日出港，卻受到薔蜜颱風外圍環流影響而取消。

高雄港海氣象資訊顯示，今天上午8點至9點，洲際二期陣風5級、二港口浪高0.7公尺；船迷分析，薔蜜颱風可能轉中度，下午的陣風可能會更大。

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軍事觀察家紀東昀分析，海鯤號今天取消出港測試，除了安全因素，最主要是為了在特定環境下取得重要參數，所以不能被變數大的風浪干擾，預估下週才能進行。

不過，紀東昀強調，就算今天週五能出港測試，只能說是耐航與深潛測試之前的「預演」，以及其他參數測試，也不會進行過夜的耐航測試，因為週六、週日涉及參與勞工的休假。

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