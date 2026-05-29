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陸軍司令部80週年慶！地表最強戰車M1A2T亮相
陸軍司令部今天上午在部址所在的大漢營區，舉辦慶祝80歲生日快樂的閱兵分列式、最新武器操演及展示等活動，「地表最強戰車」M1A2T成為民眾熱門合影的對象。（記者陳璟民攝）
〔記者陳璟民／桃園報導〕陸軍司令部慶祝成立80週年，今天上午在部址所在大漢營區實施閱兵分列式等慶祝活動，陸軍司令呂坤修上將校閱，邀請歷任陸軍總司令、司令與眷屬及營區周邊里鄰居民觀禮同慶，期間進行沉浸式、投彈式無人機操演等動態操演，場面逼真震懾，現場展示M1A2T戰車、海馬士火箭系統等最新籌獲先進武器，民眾爭相合影，對陸軍精進堅實的戰力都讚不絕口。
陸軍司令部今天上午在部址所在的大漢營區，舉辦慶祝80歲生日快樂的閱兵分列式、最新武器操演及展示等活動，「地表最強戰車」M1A2T成為民眾熱門合影的對象。（記者陳璟民攝）
陸軍司令部今天上午在部址所在的大漢營區，舉辦慶祝80歲生日快樂的閱兵分列式、最新武器操演及展示等活動，圖為民眾向擔任解說員的官兵諮詢軍用無人機的功能。（記者陳璟民攝）
陸軍司令部今天上午在部址所在的大漢營區，舉辦慶祝80歲生日快樂的閱兵分列式、最新武器操演及展示等活動，「地表最強戰車」M1A2T成為民眾熱門合影的對象。（記者陳璟民攝）