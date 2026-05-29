烏俄戰事反轉！烏軍切斷克里米亞補給線、長程無人機直搗俄國內陸

烏軍「復仇女神」第412無人機旅公布影片畫面。烏軍無人機在夜間持續追蹤行經南部補給公路的俄軍運輸車隊，並對後方補給線發動打擊。（圖取自Nemesis旅影片截圖）

〔記者羅添斌／台北報導〕持續4年3個多月的烏俄戰爭似有戰況反轉跡象，隨著烏克蘭長程攻擊無人機深入俄境進行打擊任務，以及西方國家重型裝備重啟挹注之下，烏俄戰場已出現顯著的「攻守易位」反轉跡象。烏克蘭軍隊不僅在前線發動多管齊下的戰略攻勢，更將「不對稱空中戰擊」全面升級，直接重創俄羅斯克里米亞的後勤命脈，並常態化空襲俄羅斯大後方核心設施。

戰略核心：精準撕裂克里米亞「陸橋與後勤」生命線

烏軍近期將反攻矛頭直指南部戰線，透過強大的地面推進與遠程不對稱打擊，全面重塑戰場結構：

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．切斷陸橋補給體系：烏軍正由扎波羅熱戰線向南猛烈推進，目標直指撕裂俄軍連接克里米亞與俄國本土的「陸橋」後勤大動脈，使克里米亞半島逐步陷入孤立。

．精準拔除後勤命脈：烏軍多次成功空襲黑海核心後勤節點——克里米亞費奧多西亞石油碼頭，造成該設施嚴重毀損；同時高頻率阻斷克里米亞大橋的調度能力，讓半島俄軍面臨斷糧與斷彈危機。

1架俄羅斯無人機墜毀於羅馬尼亞境內1棟公寓大樓，造成2人受傷。北約與歐盟發聲譴責。（路透）

戰火燒回後方：長程無人機常態化直搗俄國內陸

在本土國防工業產能大爆發的加持下，烏克蘭不再流於被動防守，而是動用單月數千架的長程攻擊無人機，將戰火直接送回俄羅斯內陸城市與軍事設施，最大打擊範圍已突破 1,700 公里：

．能源經濟重創：烏軍無人機深入俄境 800 公里精準轟炸薩馬拉州「希西茲蘭煉油廠」，並成功夜襲俄羅斯黑海最大石油出口港新羅西斯克，癱瘓其石油碼頭與油庫，直接切斷俄羅斯的戰爭資金鏈。

．軍工基地摧毀：烏軍創下跨越 1,700 公里的空襲紀錄，擊中俄國彼爾姆邊疆區提供軍工關鍵原料的「Metafrax Chemicals」化工廠，並精準突襲西部第 100 總導彈和砲兵局（GRAU），誘發前線彈藥大規模二次殉爆。

．基礎設施癱瘓：伏爾加格勒、克拉斯諾達爾等內陸城鎮的電網、能源設施與鐵路調度站，皆成為烏軍外科手術式打擊的目標，迫使俄羅斯企業因防空網崩潰而面臨停產。

國際重裝加碼：西方新一波軍援注水

戰情的反轉，亦得益於西方各國近期大動作重啟的軍事援助，為烏軍反攻注入強心針：

．美國與北約：美國已批准價值數十億美元的武器與彈藥支援，包含關鍵的「愛國者飛彈防空系統」，並由北約同盟協同承擔相關費用。

．瑞典「獅鷲」戰機進場：瑞典政府於 5 月 28 日正式宣布，向烏克蘭移交首批 JAS-39「獅鷲」C/D 型多用途戰機。該機型僅需 800 公尺的普通公路即可完成加油與掛彈起降，極高的戰場存活率將助烏軍在爭奪制空權上步入全新階段。

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