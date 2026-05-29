馬防部「雲台操演」 首度納入標槍飛彈實彈射擊演練

馬防部雲台操演，首次納入標槍飛彈實彈射擊。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍馬祖防衛指揮部今日實施115年第二季「雲台操演」，由南竿守備大隊及無人機中隊於馬港海域實施105榴砲、81迫砲等建制武器實彈射擊，並首次納入標槍飛彈實彈射擊演練。操演全程結合無人機及部隊覺知應用套件（TAK），驗證外島部隊應處灰色地帶威脅與聯合防衛作戰能力。

操演期間，南竿守備大隊於據點內發布模擬狀況，官兵依序演練「發現不明飛行器」、「無人機偵蒐」、「航道封控射擊」、「阻止擾亂射擊」、「要域火殲暨無人機攻擊」及「最後防護射擊」等6項課目；官兵熟稔操作各式建制武器自陣地向海面實施射擊，編織綿密火網，有效阻殲來犯之敵。

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105榴彈砲自掩體內向海上目標射擊。（圖：軍聞社提供）

根據軍聞社今天報導指出，本次操演首次納入標槍飛彈實彈射擊演練，驗證單兵反裝甲武器於外島防衛作戰中機動靈活的特性與精準打擊能力，展現防區因應現代化戰場威脅的應變作為。

馬防部表示，雲台操演為外島防區每季重點戰備演訓，面對當前敵情威脅與新型作戰型態轉換，部隊持續導入無人載具與TAK數位化指管能量，強化戰場偵蒐、目標掌握及精準打擊能力。本次操演結合無人機協同地面部隊實彈射擊，除顯現官兵平時勤訓精練成果，更展現防區精實戰力與防衛決心。

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