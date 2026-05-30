中共16機11艦擾台 國軍適切應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台軍事施壓及灰色地帶襲擾，國防部今天（30日）公布，自昨（29）日上午6時至今天上午6時止，合計偵獲中共16架次軍機、8艘軍艦及3艘公務船持續在台海周邊活動。其中偵獲的16架次軍機全數逾越台海中線，進入台灣北部、西南及東部空域。

國防部公布示意圖，昨天上午7時15分至下午12時35分之間，共出動13架次主、輔戰機，逾越海峽中線進入西南及東部防空識別區活動。昨天上午9時10分至下午6時30分，偵獲2架次直升機於東部空域活動。另在昨下午6時5分至晚上8時50分之間，有1架次直升機逾越台海中線，進入北部空域。

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海上動態方面，合計偵獲8艘中共海軍艦艇及3艘公務船，持續在台海周邊進行活動。

面對共軍騷擾，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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