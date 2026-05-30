烏克蘭戰場打法搬到中東 真主黨光纖無人機讓以軍電戰失靈

一架由光纖電纜導引的FPV自殺無人機自黎巴嫩方向飛行，後方可見拖曳中的光纖線。報導指出，真主黨近來大量使用此類無人機，以避開電子干擾與訊號阻斷。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭改變戰場樣貌的無人機戰術，如今被真主黨帶進中東。真主黨近期大量使用第一人稱視角（FPV）無人機，並引進光纖導引與夜間作戰等技術。根據美國《華爾街日報》報導，自4月停火以來陣亡的11名以軍士兵中，有7人死於無人機攻擊。

這項武器已超越傳統反戰車飛彈，成為以軍在北部戰線面臨的首要安全挑戰。真主黨近期公佈的實戰畫面顯示，這些FPV無人機配備夜視裝備進行夜間飛行，並精準鎖定以軍車輛的燃料箱引發爆炸。

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無人機之所以能突破防線，關鍵在於控制導引技術的改進。以色列安全官員透露，真主黨高達80%的無人機改採光纖電纜進行控制，這使以軍傳統的電子干擾與信號阻斷手段失去作用。由於光纖無法被電磁干擾截斷，以軍前線部隊除了使用防護網罩住裝備外，幾乎無法在空中阻止這些無人載具。

烏克蘭無人機部隊前軍官普提亞塔（Dmytro Putiata）在分析影片後指出，以軍部分部署方式與俄烏戰爭初期遭無人機重創的案例相似。他觀察到以軍在戰區將十多輛軍車無防護地聚集，甚至將火砲彈藥直接暴露於露天環境中。隨著光纖導引與FPV無人機快速擴散，烏俄戰場形成的新型作戰模式，正逐漸出現在中東前線。

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