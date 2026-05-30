政府評估再提軍購特別條列 強弓飛彈與銳鳶二型丶無人機艇都納入

銳鳶二型無人機是「台灣之盾」整體運用的一環，可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深。圖為去年台北航太國防展展出的銳鳶二型無人機。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府原規劃的1.25兆元軍購特別預算，遭到立院的大幅刪減，對於遭刪減的項目及額度，擬以新提特別軍購條例丶追加預算或是納入年度預算等三管道來思考處理，資深政府官員今天指出，政府有可能採取混合式來處理這個問題，部分項目會再提特別條例丶部分項目分則是改納為年度預算，至於追加預算方式目前還在思考中。

對於若是提出新的軍購特別條例及預算案時，有哪項目會納進去？資深官員說，目前最有可能的，就是中科院研製的強弓飛彈系統丶銳鳶二型無人機，以及攸關國防自主的軍用攻擊型無人機丶自殺無人艇與機器狗等等。

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政府正評提出新的軍購特別條例及預算案，有哪項目會納進去？資深官員說，目前最有可能的，就是中科院研製的強弓飛彈系統丶銳鳶二型無人機，以及攸關國防自主的軍用攻擊型無人機丶自殺無人艇與機器狗等等。圖為強弓飛彈系統（資料照，記者方賓照攝）。

賴清總統昨天在南下視導「空軍南部區域作戰管制中心」及「國防部軍備局生產製造中心第205廠」時指出，我們一定會針對整體防空、國防自主、無人載具等重要項目，另提特別條例；或透過追加預算、以及提高年度公務預算等方式，來進行更多商購、委製、國際合作，同時推動國防產業自主，建立智慧化的永續國防戰力，確保臺海和平穩定現狀以及2300萬人民的生命財產安全。

資深官員表示，賴總統這項談話已經點出，哪些項目會納入新提軍購特別條例，包括了整體防空、國防自主、無人載具在內，整體防空指的就是與台灣之盾計畫有關的強弓飛彈系統丶銳鳶二型無人機，而與國防自主的則是無人機丶無人艇與機器狗在內的各項國內產製計畫。

行政院評估提出新的軍購特別條例，攸關國防自主的無人機丶無人艇案都有機會納入。圖為去年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。（資料照，記者陳治程攝）

根據國防部先前說明，強弓飛彈量產案可搭配愛國者及弓三飛彈，達成反機、反彈重層攔截作戰目標；相較愛三、弓三的被動相列PESA雷達，強弓案的主動相列AESA雷達為美方提供技術協助、已完成戰測且可量產裝備，根據規劃，強弓最快116年可與國產天弓、天劍系統完成整合，建構首套國產區域防空飛彈體系。

此外，銳鳶二型無人機是國內第一款以軟體迭代更新為設計理念之無人機，可依不同任務執行系統精進，也是「台灣之盾」整體運用的一環，可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深。

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