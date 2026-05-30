俄軍親自拍下基地遭轟炸瞬間 烏軍無人機直闖黑海艦隊大後方

外流影片畫面顯示，俄羅斯黑海艦隊後方基地新羅西斯克港內發生爆炸。開源情報分析人士研判，遭無人機攻擊的目標可能是黑海艦隊巡防艦「機警號」。（圖取自Exilenova+）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊撤離克里米亞後的主要避風港新羅西斯克，日前再度遭到烏克蘭無人機滲透。最新曝光的畫面顯示，一架烏軍自殺無人機直接擊中停泊於港內的俄軍軍艦，這段爆炸過程由現場人員拍攝後在俄方社群流傳。由於遇襲地點位於黑海艦隊主要駐泊區，相關畫面隨即引發關注。

衛星影像顯示俄羅斯黑海艦隊主要駐泊地新羅西斯克港。烏軍無人機襲擊後，但因影像解析度有限，相關判定仍無法獨立確認。（圖取自Militarnyi）

根據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，這起針對俄羅斯後方軍港的襲擊發生於5月23日深夜。烏克蘭無人系統部隊使用一架FP-1/2型自殺無人機，直接闖入新羅西斯克港口。俄羅斯社群頻道「Exilenova+」隨後流出由現場俄軍士兵自行拍攝的影片，畫面中可見無人機貼著海面低空飛行，隨後撞向軍艦並引發火光。

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這場突襲一度在兩軍內部引發目標指認的分歧，烏克蘭無人系統部隊最初宣稱擊中俄軍巡防艦「艾森海軍上將號」（Admiral Essen），並對外發布戰果。不過開源情報分析人士比對影像後研判，遇襲目標更可能是「機警號」（Pytlivyi）。這艘軍艦長期負責黑海海域巡邏與護航任務，是俄軍在當地維持海上存在的重要艦艇之一。

烏克蘭武裝部隊參謀總部於襲擊次日證實曾對新羅西斯克港內目標發動攻擊。俄方隨後公布低解析度照片宣稱該型巡防艦並未受損，但目前仍無法獨立確認其實際受創程度。

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