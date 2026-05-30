戰車「穿不穿裙子」有玄機！M1A2T重甲上身、M41D藏「65式」血統

我對美國採購的108輛M1A2T戰車，目前已全數完成交運抵台，出廠即全面標配厚重的鋼製與複合材料側裙。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍全面接裝M1A2T主戰車，並且加入部隊戰備巡弋行列，民眾發現M1A2T主戰車側邊，裝設有俗稱「戰車襯裙」的裝甲裙板，將戰車履帶遮住了一半，這種裝設方式與國軍現役M60A3戰車丶CM11戰車採取履帶全部外露的方式明顯不同，這層護甲究竟是不可或缺的防彈衣，還是尾大不掉的累贅？戰車到底裝不裝側裙，背後其實大有玄機。

戰車裝不裝側裙？考量點大有玄機

戰車設計在抉擇是否安裝側裙時，必須在「防禦力」與「機動力、維修便利性」之間進行精密的拉鋸，核心考量點包括：

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．防禦需求的演進：早期的薄鋼板側裙，主要用來提早引爆化學能的破甲彈（HEAT），並阻擋戰場彈片保護履帶。但面對現代極具穿透力的「動能穿甲彈（APFSDS）」，薄鋼板已形同薄紙，迫使現代側裙必須升級為沉重的「複合裝甲」或「反應裝甲」。

．車體承重與機動力：現代重型側裙動輒數噸，會對戰車的扭力桿與引擎造成極大負擔。為了不犧牲戰車的靈活度，部分設計必須改用輕量化橡膠，或僅在車體前半段重點防護。

．野戰維修與散熱：全包裹式的硬質側裙雖然安全，但極易在野戰時卡住泥沙，且會嚴重阻礙負重輪與煞車系統的散熱，大幅增加後勤人員維修與更換履帶的困難度。

現役M60A3戰車並未設置裝甲裙板，而由中科院研製的性能提升型M60A3戰車（圖：取自中科院網站），同樣沒有裝甲裙板，履帶全都外露。

國軍現役戰車體檢：哪些有裝？哪些沒裝？

針對台海城鎮戰與反登陸需求，國軍現役與即將退役的各型鐵甲騎兵，其側裙安裝現況也因應戰術定位而呈現截然不同的面貌：

標配有裝：新銳與自製改良

．M1A2T 主戰車（全新接裝）：國軍最新世代的陸戰主力，出廠即全面標配厚重的鋼製與複合材料側裙。其採分段式設計，前段加厚保護乘員艙，未來更具備加掛 TUSK 城市生存套件反應裝甲的升級空間。

．M41D 輕戰車（計畫除役）：主要駐防外島金門烈嶼。老一代的 M41A3 戰車履帶是完全外露的，而國軍在 1990 年代自行進行柴油化性能提升為 M41D 時，特別保留並參考了當年「國造 65式輕戰車」的改良經驗，在車體兩側下緣各加裝了一整排的金屬側裙板。這排側裙在沙地丘陵地形中，能有效「壓制履帶揚塵」，避免暴露戰車位置、保護後方跟進的步兵，同時兼具抵擋小口徑步槍彈與戰場彈片的功能。

金防部在今年3月進行「太武操演」，M41D戰車發射火砲，精準命中目標。圖中可見M41D戰車側邊就設有裝甲裙板，這個設計是緣自「國造 65式輕戰車」的改良經驗，（資料照，記者吳正庭攝）

原始沒裝：刻正加裝研改中

M60A3 與 CM11 勇虎戰車：此兩款國軍現役數量最多的老一代戰車，原始設計皆沒有安裝側裙，履帶完全外露。但因應烏俄戰爭無人機與反裝甲火箭的威脅，國軍近年已展開大刀闊斧的研改：

．M60A3 性能提升案：目前已在操演中現身加裝全防護網狀格柵（柵欄裝甲）與防空頂棚的改良構型。軍備局更啟動「玄甲專案」，研製新式輕量化複合裝甲，未來將陸續掛載於車舷側邊。

．CM11 戰車：中科院曾研製專屬爆炸反應裝甲（ERA）模組，可依任務需求外掛於砲塔正面與側面，不過，考量CM11戰車車內空間較狹窄，難有改良空間，軍方規劃將這型戰車列入汰除目標。

雲豹甲車為8輪甲車，雖非履帶戰車，但其防護邏輯相同。車體兩側採螺栓設計，戰時可快速鎖上附加陶瓷複合裝甲板，近期亦陸續加裝防無人機的鋼絲網格柵。（本報資料照）

輪型延伸：雲豹八輪甲車CM-32/34

雲豹甲車為8輪甲車，雖非履帶戰車，但其防護邏輯相同。車體兩側採螺栓設計，戰時可快速鎖上附加陶瓷複合裝甲板，近期亦陸續加裝防無人機的鋼絲網格柵。

服役半世紀的 M41D 輕戰車已進行退役期程，未來外島防衛將由自製的「雲豹 105公厘輪型戰車」接替。從結合國產經驗、裙擺搖曳的 M41D，到重甲武裝的 M1A2T，國軍戰車側邊護甲的轉變，不僅見證了科技的進步，更展現了國軍因應台海城鎮巷戰的防衛決心。

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