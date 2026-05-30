陸軍總部原本不在桃園龍潭 以前竟在北市「這塊精華區」長達22年

陸軍司令部的歷史駐地經歷了多次轉移，更曾設在台北市精華區內，整整待了22年之久。（圖：羅超群攝影、羅廣仁提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令部於桃園龍潭的大漢營區接連舉辦部園遊會及80週年部慶典禮，吸引大批民眾熱情參與，軍方人士說，陸軍司令部不是一開始就設在桃園龍潭，過去更是設在台北市的精華區內，整整待了22年之久，而陸軍總部遷到桃園之後，舊址開始大興土木，也就是如今的中正紀念堂及兩廳院。

陸軍司令部的歷史駐地經歷了多次轉移，從南到北，最終才落腳桃園。1950年4月，陸軍總司令部在台灣奉命恢復成立時，最初是以「台灣防衛司令部」改組，暫駐於高雄鳳山的陸軍官校位置，隨後總部遷往台北市，當時的地址登記為上海路二段一號（上海路即為現今的林森南路部分路段、愛國東路一帶）。這段位在台北市精華區時期為1950年9月－1972年，為期長達22年之久。

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這是1954年時期的陸軍總部總司令辦公室，當時就設在北市精華區內，在陸軍總部搬遷到桃園龍潭之後，總部原址改為現今的中正紀念堂及兩廳院。（圖：羅超群攝影、羅廣仁提供）

其實這塊位在北市精華區丶佔地廣闊的營區，於日本統治台灣時代是山砲隊和臺灣步兵第一聯隊的營房，部分營區用地在更早以前則是清朝設立的「安海正營」所使用。在陸軍總部搬遷後，這處大型營區原本要興建為台北市第二商業中心，但這個計畫在蔣中正總統過世後就被打亂了，並以政治掛帥及塑造政治崇拜的圖騰之下，此處被改建為現今的中正紀念堂與兩廳院。

設在北市精華區時期的陸軍總部，偌大的營區分別給當時的陸軍總部丶聯勤總部丶憲兵司令部及陸軍供應部等部隊使用，營區中央被名為上海路（1967年後改名並整併為現今的林森南路）的道路一分為二。東半部主要由陸軍總部使用，大門就開在上海路上，門牌是上海路二段1號。上海路的西側則是聯勤總部。

由國防部主辦的「全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表，都在兩廳院廣場舉辦，但此處過去曾是陸軍總部的舊址。圖為去年儀隊決賽競技的畫面。（資料照，記者田裕華攝）

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