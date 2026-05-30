科威特成功攔截伊朗飛彈 殘骸墜地卻砸毀美軍兩架死神無人機

美軍MQ-9「死神」無人機（MQ-9 Reaper）。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一枚伊朗發射的短程彈道飛彈，日前遭到科威特防空系統成功攔截，但墜落的殘骸依然對美軍駐守的基地造成實質破壞。雖然飛彈並未直接命中，但落入基地範圍內的殘骸仍擊中兩架美軍高價值無人機並造成人員受傷。這場意外的襲擊，正值美國白宮召開戰情室會議密商是否延長美伊停火協議的敏感時刻。

法塔赫-110型飛彈，是一款可攜帶500公斤重彈頭的短程彈道飛彈。（法新社檔案照）

根據《彭博》報導，一名不願透露姓名的知情人士指出，科威特防空系統成功擊落了伊朗發射的「法塔赫-110型」（Fateh-110）彈道飛彈，但殘骸隨後墜入阿里薩利姆空軍基地（Ali Al Salem air base）。這起事件導致包含美軍現役人員與外包商在內共約5人受到輕傷。這起殘骸墜地事故也重創了基地設備，導致一架造價約3000萬美元（約合新台幣9.4億元）的MQ-9「死神」（Reaper）無人機被完全摧毀，另有一架遭受重度損毀。

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根據智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的公開數據，此次襲擊所使用的法塔赫-110型飛彈，是一款可攜帶500公斤重彈頭的短程彈道飛彈。自2月開戰以來，德黑蘭當局已經向該地區的各個目標發射了超過1850枚彈道飛彈。

美軍在該場名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的伊朗戰役中，累計已有14名美國人死亡、409人受傷，而美國中央司令部（US Central Command）目前對這起最新空襲尚未做出任何官方回應。

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