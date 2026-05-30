衛星揭中國新疆大建核設施 專家：提升遭打擊後反擊能力

衛星影像顯示，中國新疆哈密地區一處大型軍事設施。安全分析人士指出，畫面可見防護掩體、圍牆與警戒設施，相關建設被認為與中國近年擴張核武基礎設施有關。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕衛星影像顯示，中國正在新疆核飛彈基地周邊大規模興建發射平台、掩體與通訊設施，規模涵蓋數千平方公里荒漠。多名核戰略專家研判，這些設施與中國近年快速擴張的核武部隊有關，用來提升其核力量的生存能力。

衛星影像顯示，中國新疆哈密核飛彈基地周邊設有多座防護掩體與警戒設施。核戰略研究人士認為，相關建設可能與提升飛彈部隊遭受打擊後的生存能力有關。（路透）

根據《路透》檢視最新衛星影像的獨家報導，中國在新疆哈密核飛彈發射井周邊，已增設超過80處發射平台，並同步興建防禦掩體與通訊設施。卡內基國際和平基金會研究員趙通分析，這些新增的防禦掩體與微波通訊塔，與哈密的洲際彈道飛彈（ICBM）發射井群密切相連。多名核戰略研究人士認為，相關設施可能是為提升飛彈部隊在遭受打擊後的生存能力，並強化核反擊能力。

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在披露的詳細位置中，這批新基礎設施圍繞著兩座位於新疆東部的巨大八角形軍事基地。夏威夷智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）研究員尼爾（Alexander Neill）指出，衛星照片顯示這些八角形結構內部建有供大型軍用車輛使用的車庫，且周邊環繞著裝甲掩體。衛星影像顯示，今年4月至5月間，已有大型軍用車輛出現在北側八角形基地周邊。分析人士認為，這代表相關設施已開始投入運作。

美國科學家聯盟（FAS）研究員克里斯汀森（Hans Kristensen）指出，中國在荒漠地區興建如此規模的防護設施，在全球核武部署中相當罕見。目前中國與美國國防部，均尚未對路透社取得的衛星影像內容做出回應

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