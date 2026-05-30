美軍司令稱南韓是「插向中國的匕首」 北京怒批：已越線

駐韓美軍司令布朗森日前將南韓形容為「插向亞洲心臟的一把匕首」，引發中國公開抗議。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕駐韓美軍司令、陸軍上將布朗森（Xavier Brunson），日前形容南韓是「插向亞洲心臟的一把匕首」，引發中國強烈不滿。北京公開批評相關言論「已經越線」，南韓總統府30日則證實，韓美雙方正就此事透過多個管道保持溝通。

根據《法新社》報導，布朗森近日接受Podcast節目訪問時談及南韓的戰略位置。他表示，若從中國東部沿海向外看，首先看到的就是南韓，「那是一把插在亞洲心臟的匕首」。他並將日本形容為一道「盾牌」，而菲律賓則位於中國向南海與東南亞延伸影響力的路線上。

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布朗森近年多次強調南韓在印太地區的重要性。韓聯社報導，他去年也曾將南韓形容為區域內的「固定航空母艦」。外界近來關注，美國是否可能調整駐韓美軍定位，使其角色不再侷限於應對北韓，而是在更廣泛的印太戰略中發揮作用。

中國駐南韓大使館本週發表聲明，批評布朗森的發言「真正越過了界線」。中方並質疑，將南韓稱為「航空母艦」或「匕首」等戰爭工具，究竟只是個人好戰言論，還是意圖把其他國家當作戰略棋子。

面對爭議，南韓總統府表示，已注意到布朗森近期一系列公開發言，韓美雙方正就相關議題保持溝通，但未透露具體討論內容。南韓媒體報導稱，首爾方面已向美方表達關切，不過總統府未證實相關細節。

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