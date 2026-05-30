憲兵將領6月大調動 整體兵力擴充離目標還缺5000人

憲兵系統將領在六月一日有大幅調動，憲兵副指揮官于大任少將屆退，憲兵指揮部少將參謀長文念宗升任副指揮官。圖為文念宗少將立法院委員會答詢時說明憲兵業務。（圖：取自立法院議事視訊隨選系統）

〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵系統將領在6月1日將有大幅調動，憲兵副指揮官于大任少將屆退，憲兵指揮部少將參謀長文念宗升任副指揮官，並由憲兵202指揮部少將指揮官張純志調升為參謀長，202指揮官由203指揮部少將指揮官李正義調任。此外，原任憲兵205指揮部上校指揮官潘誌宏接任203指揮官，並晉任為少將。

憲兵204指揮部指揮官楊怡泰是在去年8月調任並同時晉任為少將，不在這一波憲兵將領大調動的範圍。

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憲兵指揮部目前共有6個將官編制，包括憲兵指揮官（中將編制），副指揮官丶參謀長與202丶203丶204指揮部指揮官（均為少將編制），205指揮部指揮官則是上校編制。

為了更加強化首都戰備實力，憲兵在台北地區還將運用「新興兵力」，規劃增加約兩個營級部隊的戰力，有效反制共軍可能採取的突襲進犯。圖為憲兵指揮部在今年漢光演習期間，在台北捷運實施演訓，官兵攜帶人攜式刺針飛彈的發射器。（資料照）

為因應當前敵情威脅及關鍵基礎設施防護需求，憲兵部隊正依計畫逐步進行兵力結構調整與擴編，目標將總兵力由現行5600人逐步倍增至11000人規模。在保衛台北衛戍區安全方面，軍方在大台北地區除了憲兵部隊之外，也已由海軍陸戰隊66旅的部分單位進駐台北北區，聯合守衛大台北安全，為了更加強化首都戰備實力，憲兵在台北地區還將運用「新興兵力」，規劃增加約兩個營級部隊的戰力，有效反制共軍可能採取的突襲進犯。

憲兵指揮部在台北衛戍區內的主力為憲兵202指揮部，轄下有6個營級單位，包括：211營（負責總統府警衛任務）丶332營（正、副總統官邸及周邊維安工作）丶229營（負責國防部大直博愛營區及相關部署警衛）丶239營（憲兵唯一的裝甲部隊，配備雲豹甲車，負責首都機動打擊與火砲支援）丶228砲兵營（駐守士林地區，提供衛戍區火力支援）以及261營（駐守台北南區，負責關鍵基礎設施防護及強化南區防禦）。

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