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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏無人機部隊再告捷！敵後擊毀2俄軍Tu-142反潛巡邏機

2026/05/31 08:38

烏軍無人機擊毀俄國境內軍用機場的兩架Tu-142反潛巡邏機。（圖擷取自「X」平台）烏軍無人機擊毀俄國境內軍用機場的兩架Tu-142反潛巡邏機。（圖擷取自「X」平台）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，烏克蘭無人機部隊30日再傳捷報，烏克蘭無人系統部隊（USF）指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）指出，烏軍無人機在29日深夜至30日凌晨這段時間，在俄羅斯羅斯托夫州亞速海沿岸1座軍用機場擊毀兩架Tu-142反潛巡邏機及1套「伊斯坎德爾」彈道飛彈系統。

綜合外媒報導，布羅夫迪表示，這兩架Tu-142反潛巡邏機及1套「伊斯坎德爾」彈道飛彈系統是在羅斯托夫州港口城市塔甘羅格（Taganrog）附近的一座機場被擊毀的，打擊行動由無人系統部隊第一中心完成，該部隊專門負責對俄羅斯軍事目標和石油天然氣基礎設施進行縱深打擊。

此外，有專家認為，被擊毀的2架Tu-142反潛巡邏機之中，有1架屬於數量稀少的Tu-142 MR型反潛機，Tu-142 MR在俄羅斯的核指揮控制體系中扮演著極為重要的角色，作為空中通訊中繼點，向水下的彈道飛彈潛艦傳遞指令，若此次攻擊損毀的是Tu-142 MR，對俄軍來說是一次重大打擊。

除此之外，烏軍無人機也針對羅斯托夫州塔甘羅格港口基礎設施發動攻擊，造成1艘油輪與1座燃料儲存槽起火。

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