3萬美元無人機逼出新戰法 美軍為台海情境測試30公厘砲

美軍MADIS（陸戰隊防空整合系統）4月在菲律賓演習中攔截無人機目標。這套系統可整合30公厘機砲、刺針飛彈與電子干擾設備，應對日益普及的無人機威脅。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕造價僅數萬美元的無人機，近年卻讓美軍頻頻動用上百萬美元飛彈攔截。《華爾街日報》報導，美國陸戰隊近期在菲律賓測試新型機動防空系統，利用30公厘機砲擊落無人機，嘗試以機砲取代部分飛彈攔截任務。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）指出，美軍在中東常依賴單價100萬美元（約新台幣3150萬元）的AIM-120等飛彈攔截無人機。北約前彈藥技術人員索耶斯（Steven Sawyers）估算，敵方伊朗「見證者」（Shahed）無人機造價僅約3萬美元（約新台幣95萬元），而測試中的「陸戰隊防空整合系統」（MADIS）則可利用30公厘機砲攔截無人機。

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他指出，即使耗費5發30公厘近炸引信砲彈擊落目標，總成本仍僅約1萬1250美元（約新台幣35萬元），不到飛彈成本的百分之一。

美軍為台海與南海潛在衝突測試反無人機系統

《華爾街日報》指出，美國陸戰隊目前正為印太地區島鏈環境的作戰做準備，演練情境涵蓋涉及台灣或南海的潛在衝突。此次演訓核心的MADIS由兩輛聯合輕型戰術車組成，一車負責雷達搜索與電子作戰，另一車則搭載30公厘機砲與刺針飛彈執行攔截。

儘管機砲成本遠低於飛彈，但國防承包商面臨產能限制，諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已獲美軍逾2億美元（約新台幣63億元）合約擴增設施，與L3Harris等軍事製造商共同因應未來高達數十萬枚的精密彈藥需求。

美國陸戰隊4月在菲律賓俯瞰南海的山脊執行實彈演練，現場影像紀錄中搭載機砲的戰術車輛開火並竄出陣陣濃煙，部隊在數度射擊後擊中一架固定翼無人機使其墜入海中。演練接近尾聲時，陸戰隊發射一枚單價43萬美元（約新台幣1350萬元）的刺針飛彈，直接命中另一架無人機目標；相較之下，前段演練則需以多發30公厘砲彈完成攔截。

負責操作系統的陸戰隊上士康尼（Noah Konie）表示，戰場上的無人機種類愈來愈多，部隊往往無法預知將面對何種目標，因此必須準備多種攔截手段。

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