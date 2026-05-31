數十萬計無人機需求龐大 蘇紫雲：外購救急更要發展國防自主

陸軍對美採購的ALTIUS-600型無人機。（軍聞社提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍計畫在未來數年籌獲至少20萬架各型無人機，在政府研議透過特別預算及年度預算同步支應採購需求之際，國防院學者蘇紫雲今指出，除了外購「救急」，也應長遠發展「國防自主」無人機，未來包括台灣自行設計CPU、GPU晶片，並參考烏克蘭極快的迭代發展歷程，以火力與算力彌補人力不足，提升整體防衛韌性。

無人機成為全球軍事發展關鍵，針對國軍龐大的無人機使用需求，外傳政府可能以部分特別條例、部分年度預算方式採購。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日受訪指出，考量國軍需求，一定要國內製造與外購相互搭配，例如，美軍使用「彈簧刀」系列無人機已久，具有豐富的經驗，因此可透過對外採購補上戰力缺口。

陸軍司令部近日在80周年部慶時，展示無人機的運用實力。（取自陸軍臉書）

蘇紫雲表示，雖然美國對台政策沒有改變，但仍需注意軍售有無戰術微調的可能，因此，除了救急採購戰術型無人機、後續衡量採購中、大型無人機之外，仍須發展「國防自主」，拓展商業模式。

對於我國發展無人機的重點，蘇紫雲指出，台灣設計、生產CPU、GPU將是關鍵，當前的非紅晶片多採購輝達、高通，但價格也較高昂。因此，這部分可透過年度公務預算支應，掌握未來在「非紅」無人機市場的主導地位；另外，無人機國家隊的政策方向正確，唯政府也要扮演輔導角色，避免「蛋塔效應」。

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烏克蘭在抵抗俄羅斯入侵的4年來，運用大量的無人機抗敵，累積許多寶貴技術與經驗，蘇紫雲表示，烏克蘭的無人機迭代相當快，可能1到2個月就會迭代，這對於台灣中、小企業的設計能力來說相當適合，也會是我國無人機國家隊未來的思考重點。

但蘇紫雲也強調，烏克蘭與台灣的戰場環境截然不同，烏克蘭是平原作戰，我國則是先用於海上作戰，第二層則用於城鎮防衛。在海上運用部分，無人機需對抗海面雜波和雲霧，才能應對中共解放軍的舟波；另外，以往無人機會著重於抗擊敵軍戰甲車的穿甲能力，但我國可考慮發展高爆震能力的攻擊型機種，對於裝甲薄弱的登陸艇而言更具阻卻效果，同時比照烏克蘭，發展中、大型無人機，作為縱深目標反制武器。

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