被俄無人機襲擊的羅馬尼亞防空戰力不錯 但反無人機能力還是不足

部署在羅馬尼亞的美軍陸基神盾系統。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯1架攻擊型無人機日前闖入羅馬尼亞領空，最終撞擊東部加拉茨市（Galați）一棟住宅，造成2人受傷。盤點羅馬尼亞軍事實力，雖然該國擁有愛國者飛彈、陸基神盾系統及北約戰機輪駐，具備多層防空能力，但面對低空、慢速飛行的無人機威脅，羅馬尼亞及北約東翼國家仍有進一步強化反制能力空間。

外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，俄軍1架無人機原用於夜間對烏克蘭空襲，但飛行途中偏離航線進入羅馬尼亞領空，並撞擊鄰近多瑙河的住宅。羅馬尼亞國防部表示，軍方雷達全程掌握其飛行軌跡，並緊急派遣2架F-16戰機及1架武裝直升機升空應處。

在無人機撞擊住宅事件發生後，羅馬尼亞政府要求北約加速提供反無人機能力。雖然羅馬尼亞的防空武器，可應對彈道飛彈、巡弋飛彈及傳統軍機威脅，但對於大量、低空且飛行速度較慢的攻擊型無人機來說，並非最理想的攔截工具。

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俄羅斯一架無人機撞擊羅馬尼亞部加拉茨市建築引發大火。（法新社檔案照）

目前羅馬尼亞擁有北約東翼最重要的防空節點之一，包括位於德韋塞盧（Deveselu）的陸基神盾系統，這套系統由美軍操作，配備標準三型（SM-3）飛彈，是北約飛彈防禦體系的重要組成部分，主要任務為反制彈道飛彈威脅。

此外，羅馬尼亞也部署愛國者三型（PAC-3）防空飛彈系統，可攔截軍機、巡弋飛彈及部分彈道飛彈目標；北約也持續在羅馬尼亞部署輪駐戰機部隊，負責黑海周邊空域警戒與防空巡邏。目前英國皇家空軍颱風戰機即進駐當地，執行北約空中警戒任務。

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為補足這項能力缺口，北約正評估進一步強化東翼國家的反無人機部署。北約官員透露，其中一項方案是將已在烏克蘭及中東戰場運用的MEROPS反無人機系統納入北約指揮體系。這種專門攔截長程單向攻擊無人機的小型攔截機，成本遠低於傳統防空飛彈，被視為更符合反制無人機需求的選項。

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