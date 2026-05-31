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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

雷射反無人機成潮流 美軍尋求把系統「貨櫃化」搬上軍艦

2026/05/31 13:22

美國海軍正測試將HELIOS系統貨櫃化，以利快速在軍艦部署。圖為HELIOS操作示意圖。（取自洛馬官網）美國海軍正測試將HELIOS系統貨櫃化，以利快速在軍艦部署。圖為HELIOS操作示意圖。（取自洛馬官網）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕為因應無人機、低成本飛彈威脅，能夠低成本反制的定向能武器成為美軍發展重點，根據外國軍聞網站報導，美國國會有意增列經費，將現役「高能雷射整合光學炫目器與監視系統」（HELIOS）發展成貨櫃化版本，若研發成功，可望部署至航空母艦、兩棲突擊艦及作戰艦艇等，強化水面艦反制無人機或低成本飛彈能力。

外國軍聞網站《戰區》報導，美國眾議院軍事委員會公布的2027財政年度《國防授權法案》（NDAA）草案，擬增加500萬美元經費，推動現役HELIOS貨櫃化版本；另增列250萬美元投入「貨櫃化海上高能雷射武器系統」相關工作。

報導陳述，雖然這項新計畫細節尚未公開，但反映美國國會希望加速海軍將雷射武器，從實驗性質推向實際部署。

HELlOS是美國海軍60千瓦級艦載雷射武器之一，已多次驗證可摧毀或損傷無人機、小型快艇等目標，現階段僅在伯克級飛彈驅逐艦「普雷布爾號」（USS Preble）部署一套；另外，美軍4月也曾在布希號航艦上測試LOCUST模組化雷射反無人機系統，驗證將陸基系統快速轉換為艦載用途的可行性。

報導指出，貨櫃化設計的最大優勢在於運用彈性高，比起必須與艦體完全整合的固定式系統，貨櫃化武器只需要足夠的甲板空間、供電與冷卻能力，即可安裝於航空母艦、兩棲突擊艦、海上基地艦、軍事運輸艦甚至部分水面作戰艦艇，大幅縮短部署時間。

雖然雷射武器受限於環境影響，射程也相對有限，但比起傳統防空飛彈，雷射武器的射擊成本低，只要供電無虞，「彈藥容量」近乎無限的。美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）上將今年稍早即表示，希望未來艦艇近程防禦能逐步轉向定向能武器，並強調「只要目標在視距範圍內，雷射應成為優先選項」。

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