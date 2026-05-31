5天內擊落兩架美軍無人機 伊朗公開時速185公里巡弋飛彈快艇

搭載「地獄火」（AGM-114 Hellfire）飛彈的美軍MQ-1「掠食者」（Predator）武裝無人機。該機主要負責戰場阻絕與武裝偵察任務；伊朗革命衛隊於31日宣稱在領海上空擊落同型機種。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱在領海上空擊落一架美軍無人機，並對荷姆茲海峽船隻發出限制警告。根據卡達《半島電視台》（Al Jazeera）報導，這架涉嫌執行敵對行動的MQ-1「掠食者」（Predator）無人機，於31日清晨遭防空飛彈擊落。該機種雖已於2018年自美國空軍退役，目前仍由美軍其他軍種執行武裝偵察任務。

這是革命衛隊在5天內聲稱擊落的第2架美軍無人機。先前，革命衛隊已於26日宣布，利用名為「阿拉什-卡曼吉爾」（Arash-e Kamangir）的新型防空系統，擊落一架美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機。



在宣布擊落無人機的同時，德黑蘭軍方哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央總部發表聲明，重申對荷姆茲海峽的絕對管理權，要求所有行經該水道的商船與油輪，必須向革命衛隊海軍報備並取得許可，否則將承擔嚴重後果。

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為了展現海上軍事實力，伊朗軍方透過半官方的《法斯通訊社》（Fars News Agency）證實，已在德黑蘭革命廣場公開最新研製的「27日拉傑卜」（27 Rajab）號高速海軍攻擊艇。這款快艇的最高航速達100節（時速約185公里），並配備發射遠程巡弋飛彈的能力，可透過蜂群戰術反制大型軍艦。



該艇名稱在波斯語中意指紀念先知穆罕默德受命宣教的「聖命日」與「登霄之夜」，伊朗軍事官員宣稱其部署是國家海洋防衛戰力的最新象徵。

此波地緣衝突升溫發生在美伊雙方脆弱的停火協議期間。美軍中央司令部（CENTCOM）先前曾發表聲明，證實美軍在伊朗南部執行了防衛性空襲，摧毀多個飛彈發射陣地及涉嫌鋪設水雷的伊朗武裝船隻。美國白宮與五角大廈目前均未對伊朗宣稱擊落無人機及海峽限制警告做出正式回應。

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