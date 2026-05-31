中國批日本搞新軍國主義 日防相：日本沒有核武

日本防衛大臣小泉進次郎在新加坡「香格里拉對話」發表演說，回應中國對日本「新軍國主義」的批評。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國批評日本走向「新軍國主義」，日本防衛大臣小泉進次郎31日在新加坡公開反擊，質疑擁有大量核武與戰略轟炸機的國家，憑什麼將日本貼上這個標籤。



根據《路透》報導指出，小泉在「香格里拉對話」論壇會中批評中國持續維持高額國防支出，其外部軍事活動缺乏透明度，已引起日本與國際社會的嚴重關切。

中國先前曾呼籲亞太國家警惕並共同抵制日本「新軍國主義」，中國代表、解放軍少將孟祥青也在論壇上，質疑日本不具備談防務合作的信任資格。小泉對此反詰指出，日本戰後的守法紀錄不言自明，日方始終遵守國際法與聯合國憲章，並持續維護自由開放的國際秩序。

請繼續往下閱讀...

日方指中國軍費持續攀升 軍事活動引發區域憂慮

他表示，日本將逐步打造防衛能力，並在人工智慧、無人系統、網路與太空防衛等領域進行高度透明的更新。根據《法新社》報導指出，日方還希望建立能抵抗脅迫、不受壓力左右的區域環境，並決心在防衛裝備合作中扮演全新角色以強化嚇阻。東京政府已於4月宣布數十年來最大規模的防衛裝備出口規則修訂，廢除多項海外軍售限制，為軍艦與飛彈等武器出口開路。

在兩國局勢緊張之際，中國國防部長董軍已連續兩年缺席這場亞洲最高級別的安全會議。小泉坦言對於未能與中方防長會晤感到遺憾，但強調日本與中國及其他區域國家的對話大門始終敞開，以共同促進地區穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法