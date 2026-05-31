原定新艦取消 澳洲AUKUS核潛艦全改接收現役潛艦

維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（SSN 798）。澳洲AUKUS潛艦計畫未來將接收同級現役艦艇。（圖取自HII官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳美英三方安全夥伴（AUKUS）宣布調整核動力潛艦的交付方案，未來澳洲將全數接收美國現役潛艦，取代原定的新舊混編計劃。根據《法新社》報導指出，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）31日在新加坡「香格里拉對話」會中證實此項變動，並強調這項簡化採購的技術調整符合成本效益。

根據2021年簽署的協議，澳洲預計在15年內向美國取得至少3艘「維吉尼亞級」核動力攻擊潛艦，原定規劃包含兩艘現役艦與一艘新造艦。馬勒斯表示，在高度複雜的造艦計劃中必須優先考慮「簡化」，全數改用同款現役潛艦將能簡化供應鏈、操作與後勤維護。美、澳、英三國國防首長已發表聯合聲明，確認這項旨在最大化成本效益的調整方案。

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美國造船廠難達目標產能成外界關注焦點

美國海軍擁有24艘維吉尼亞級潛艦，但其造船廠正受限於產能，難以達成每年建造兩艘新潛艦的目標。美國國內部分批評者對此質疑，華府不應在自身武裝力量尚未補足前，就將先進的核潛艦轉售給盟友。

這項核潛艦採購計畫位於澳洲國防戰略核心位置，根據坎培拉當局預估，30年總花費將高達2350億美元。未來15年內，澳洲仍將依計畫接收至少3艘維吉尼亞級核動力潛艦，作為AUKUS合作的核心項目。

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