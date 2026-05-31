反攻升級 烏克蘭無人機夜襲俄羅斯多處

俄羅斯多個地區在30日到31日的夜間遭烏克蘭無人機攻擊。圖為今年3月12日拍攝的畫面，顯示與烏國接壤的俄國貝爾哥羅德州首府貝爾哥羅德市的1棟建築物門口架設有無人機防護網。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯當局31日表示，烏克蘭在其不斷升級攻擊俄國基礎建設的行動中，又夜襲俄羅斯多個地區的能源與工業目標。

俄國西南部城市薩拉托夫州（Saratov）州長布薩爾金（Roman Busargin）在即時通訊軟體Telegram上說，該州的民用基建遭到破壞。位於窩瓦河（Volga River）畔的薩拉托夫州有多家煉油廠，近年常遭烏克蘭攻擊。

在位於莫斯科東北方、距離烏國控制區有1300公里遠的基洛夫州（Kirov），該州州長索科洛夫（Alexander Sokolov）表示，基洛夫州的烏爾茹姆斯基區的1處設施遭到無人機攻擊。

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此外，皆與烏克蘭接壤的羅斯托夫州（Rostov）、佛洛尼斯州（Voronezh）以及貝爾哥羅德州（Belgorod）的州長，也都通報當地遭到襲擊，其中貝爾哥羅德州有3名平民受傷。

在俄羅斯控制的克里米亞半島，俄國扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）表示，正在實施汽油販售限制。阿克瑟諾夫並未說明設限的原因，但位於俄羅斯西南部、靠近克里米亞的燃料基建，過去數月來一直遭烏克蘭攻擊。

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