憂美國遭中東戰事牽制 日澳加菲加速抱團合作

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth，左）與日本防衛大臣小泉進次郎（右），5月29日在新加坡舉行的香格里拉對話期間交談。印太多國近來持續加強防務合作。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕因應中國軍事力量快速崛起，加上擔憂美國戰略注意力遭中東衝突分散，印太地區盟友正加速雙邊與多邊防務聯繫，在傳統的「美國安全傘」之外加強彼此合作。根據《路透》報導，多位出席新加坡「香格里拉對話」論壇的印太國家防務首長透露，各國正加強彼此軍事合作。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在論壇上強調，美軍完全有能力因應中東與印太的雙重挑戰，但區域國家仍對華府注意力遭分散表達關切。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）受訪指出，各國在加強嚇阻的必要性上高度一致，菲國正深化與日本、澳洲、加拿大及紐西蘭的防務聯繫，以多邊合作鞏固防衛能力。

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他強調，當更多區域夥伴在嚇阻階段加入，共同因應潛在威脅時，美國的承諾才會變得更加鞏固。

日本鬆綁軍售限制 積極擴大區域合作

日本近年持續擴大與區域夥伴的防務合作。日本防衛大臣小泉進次郎在論壇上表明，東京將更積極投入裝備與技術合作，確保各夥伴國擁有必要的防禦戰力。東京政府已於4月宣布數十年來最大規模的防衛裝備出口規則修訂，廢除多項海外軍售限制，為出口軍艦與飛彈等武器開路。

加拿大國防參謀長卡里尼昂（Jennie Carignan）表示，加國正擴大印太存在，與日、菲在網路安全與海上聯演展開合作。雖然澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）與菲國官員均堅稱美方對印太的承諾未受中東牽制，但紐西蘭國防部長潘克（Chris Penk）證實，正積極評估採購日本或英國船艦，以汰換老舊巡防艦。

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