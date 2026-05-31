不甩菲律賓威脅警告 中艦在黃岩島附近海域巡邏

中國軍警31日表示已在有主權爭議的南海黃岩島及其附近海空域進行巡邏。圖為2025年8月13日拍攝到的1艘航行於黃岩島附近的中國海警船。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕就在菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）指稱，仍受北京威脅的菲國必須保持韌性與抵抗侵略的隔天，中國解放軍與海警31日表示，已在有主權爭議的南海的黃岩島（Scarborough Shoal，又稱民主礁）及其周邊海域，進行戰備警巡與執法巡查，以「有力有效應對各類侵權挑釁行徑」。

黃岩島是亞洲最具爭議的海洋地物（maritime features）之一，已成為中菲就主權與漁權頻爆衝突的焦點。

中國人民解放軍南部戰區在微信公眾號上發布聲明稱，解放軍南部戰區31日組織海空兵力於黃岩島領海領空以及周邊海空域進行戰備警巡；黃岩島是中國固有領土，該戰區自今年5月以來持續加強黃岩島領海周邊海空域的巡邏警戒，「有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定」。

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菲律賓國防部長鐵歐多洛31日在亞洲防務峰會「香格里拉對話」上發言。（路透）

中國海警局同日也發表類似聲明，指稱在黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查，以及中國海警5月以來已持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，「依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化有關海域管控，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

中國軍警此舉適逢多國國防部長、軍事首長與政策制定者齊聚新加坡出席亞洲安全論壇「香格里拉對話」之際。菲律賓駐北京大使館尚未立即回覆記者的置評要求。

菲律賓國防部長鐵歐多洛30日峰會期間受訪時表示，儘管美中關係在本月稍早舉行的「川習會」後有所緩和，但菲律賓在領土與政治上仍然面臨來自中國的「嚴重威脅」，他表示，對於像菲律賓這樣的國家，在領土與政治層面都受到中國嚴重威脅，除保持韌性並抵抗中國侵略外，「我們別無選擇」。

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