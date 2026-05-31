無人機跟「台灣之盾」孰輕孰重？ 官員：重點是妥善搭配

圖為攸關「台灣之盾」的國造強弓飛彈。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院近期通過軍購特別預算首年預算，但攸關台灣之盾的防空飛彈與無人機皆不在其列，政府可能透過再提特別條例，或者運用年度預算補上。政軍人士今天說，雖然涉及預算分配，但兩者皆相當重要且不衝突，重點是如何妥善搭配運用，讓防衛作戰韌性最大化。

「台灣之盾」主要攸關先進的反飛彈系統，包括攔截高度最高的國造「強弓」飛彈、美製愛國者三型防空飛彈等，另涉及可整合防空火力的指管系統，無人機預算則涉及數十萬架無人載具採購與反無人機系統建置，對於何者有助於建立我國防衛韌性，外界有所討論。

有「台版彈簧刀」之稱的勁蜂一型無人機。（資料照）

政軍人士今天說，「台灣之盾」與無人機採購並不衝突，前者主要攔截共軍威脅我重要據點、設施的彈道飛彈、高價值巡弋飛彈；後者則攸關符合現代戰場需求的情監偵、攻擊型無人機，對抗敵軍無人機的反制系統，以及催生我國供應鏈，對國軍來說皆相當重要。

該人士表示，關鍵在於如何妥善整合、運用有限的資源，例如，若判斷敵軍來犯的目標是無人機，就不太會使用高價飛彈攔截，而是用成本較低的攔截彈藥或無人機反制系統來抗衡。政府會檢視國軍需求、當前軍事威脅、預算額度等多方面，確保各項關鍵戰力能如期到位，增加我國防衛韌性。

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