海鯤號第十五次出海展開關鍵測試 離交艦日更近了

海鯤號海測進入尾聲，預計下半年交艦海軍。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）海上測試進入尾聲，國民黨立委馬文君卻提案凍結後續艦預算，但不影響測試進展。海鯤號今（1）日上午進行第十五次出海暨第九次潛航測試，預計今天夜間返回到台船，後續將展開耐航及跨夜測試，達成下半年交艦目標。

海鯤號原本5月29日進行這次潛航測試，不過受到鋒面南下影響，高雄港左高外海風浪過大、海象不佳，台船臨時取消海測任務。高雄海域今日天候良好，海鯤號上午在奮進魔鬼魚號無人艇等工作船戒護下出海測試。

海鯤號完成操雷射擊驗證，台船宣示具戰力。（台船提供）

潛艦海鯤號5月5日、6日完成操雷射擊驗證後，8日移泊台船大塢調校，25日上午移泊至91號碼頭，準備展開關鍵的耐航及跨夜測試。在這段精進調校期間，馬文君提案刪除「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」，並凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」119億元預算，國防預算陷入朝野攻防。

為此，台船發出聲明指出，海鯤號操雷試射成功，即已證明「海鯤軍艦」是可使用、具戰力，後續測試與缺改，則會確認性能可達程度與穩定性，「因此我們對後續艦的建造十分有信心」。

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台船說，未來的後續艦計畫及預算若不穩定，可能使配合廠商、外國紅區裝備供應商、國內已培養的稀有優秀人才失去信心，因而不願再投入；若之後要重啟，時間與成本恐將達數倍之多，「我們真不應該再次重蹈當年空軍IDF發展的經驗與教訓」！

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