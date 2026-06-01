獨家》不再提前4、5天進駐佈防！八軍團超實戰演練前一天才緊急出動

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為模擬反制共軍「多點進犯」台灣本島，陸軍防衛作戰迎來近年關鍵「實戰化」變革，肩負第四作戰區防衛重任的陸軍八軍團，將於明日正式展開罕見的「異地同時」飽和式實彈射擊操演。不同於過去演習皆提早4至5天好整以暇地進駐，大批參演部隊與重型裝備直到演訓前一天，才接獲命令陸續拂曉出擊，緊急奔赴各戰術陣地。

根據軍方人員透露，這項改變正是國防部為了落實「無預警、貼近實戰」的全新思維，全面考驗部隊在面臨猝然戰爭威脅時，能否在最短時間內完成快速機動佈防，並即時形成火網。

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記者觀察，今日在南部重要幹道與濱海陣地周邊，已可見大批軍卡、砲車及滿載彈藥的車隊，在漫天沙塵與轟鳴聲中，急速開往操演區，戰鬥意志極為高昂。八軍團這次大動作在南部地區同時開設五處射擊陣地，模擬共軍以多點進犯方式意圖攻擊台灣本島。

在屏東的枋山、楓港北及滿豐等三處射擊陣地，整體火力驚人。除了出動八軍團砲指部的重型火砲、聯兵旅級火砲及拖式2B反裝甲飛彈之外，最受矚目的莫過於軍方首次將雷霆2000多管火箭系統，由屏東東岸的九鵬基地，大動作拉到屏東西岸的滿豐陣地進行實彈射擊。今日現場官兵正揮汗進行最後的彈藥檢查與編組，規劃在明日的其中一個時段，對模擬共軍船艦的海上靶艦船隊，進行三處陣地異地同時的飽和式攻擊。

不少前往拍攝的軍事迷表示，這種「前一天才進駐」的緊迫節奏，讓現場充滿了濃厚的臨戰氛圍，國軍展現出的高效移動能力與即時戰力，正用最實際的行動，向國際展現寸土不讓、堅守南部海疆的絕對決心。

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