海鯤、海龍、海虎長新牙 可炸爆萬噸軍艦的MK-48 Mod 6魚雷明年交貨

我國對美國採購的MK-48 Mod 6 AT魚雷戰雷將在明年交付，屆時將成為我國潛艦用於測試與戰訓任務的關鍵裝備。（取自雷神官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦海鯤號力拚今年下半年交付海軍，另外2艘完成性能提升的劍龍級潛艦，也將於明年進行戰鬥系統驗證，使海軍水下戰力獲得顯著升級。根據公開資訊，我國向美國採購的MK-48 Mod 6 AT重型魚雷，預計明年起陸續交付，這型魚雷速度、射程與導引能力優於現役德製SUT魚雷，一枚魚雷即有機會炸斷萬噸水面艦的龍骨。

根據國防部公開資料與立法院預算書內容，海軍自2020年代初期啟動劍龍級潛艦性能提升計畫，海龍號與海虎號先後進廠改裝，升級戰鬥管理系統、聲納系統、射控設備、通信與導航系統等裝備，並整合新型魚雷武器。海龍號已完成升級並出塢測試，海虎號也已完成主要工程，二艦預計於明年進行戰鬥系統驗證與作戰測評，並配合MK-48 Mod 6 AT重型魚雷交貨，有機會於明年進行戰雷射擊。

MK-48系列魚雷是美國海軍現役主力武器，台灣獲准採購的MK-48 Mod 6 AT（Advanced Technology）是較為先進的版本，根據公開資訊，MK-48 Mod 6 AT全長約5.8公尺、直徑533公厘，重量超過1.6噸，搭載約295公斤高爆戰鬥部，最高速度可達55節（約101.86公里）以上，最大射程超過38公里。

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比起我國海軍現役的德製SUT魚雷，戰鬥部重量約250公斤，MK-48 Mod 6 AT的戰鬥部更重，且仰賴更先進的炸藥技術，因此光是發射一枚魚雷，就有機會炸斷1萬噸以上船艦的龍骨。

海軍將在明年、後年共計接收28枚MK-48 Mod 6 AT魚雷戰雷，今年則已收到用於訓練的操雷，將成為海龍、海虎及海鯤號潛艦的重要武器。值得注意的是，中科院長李世強日前在立法院透露，完成性能提升的海龍號潛艦，已經打過SUT和MK-48的操雷，都驗證合格。

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