國造潛艦海鯤號測試邁入尾聲 下半年交艦給海軍後要做「作戰測評」

海鯤號潛艦日前進行測試情形。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」今日進行第15次出海暨第9次潛航測試，代表由台船主導的測試已進入最後階段，並力拼下半年交艦。根據台船及國防部公開資訊，海鯤號後續要完成高強度耐航、跨夜等關鍵測試，待交付海軍後，則將由海軍操刀進行作戰測評，到指定海域進行實戰甚至實彈演訓，驗證實際作戰能力。

海鯤號自去年啟動海測以來，測試項目逐步推進，現進行的潛航驗證與操雷驗證將陸續收尾。在經歷多次實施潛航測試後，海鯤號的艦體結構、浮力控制與潛航安全性能已逐步獲得驗證，並持續增加測試深度與複雜度。對於交艦進度，國防部長顧立雄今日在立法院表示，海鯤號陸續以安全與品質為前提進行測試，國軍不會設定交艦時間。

根據台船日前說明，海鯤號已完成戰鬥系統與武器系統相關測試，其中包括魚雷操雷射擊驗證，後續持續實施跨晝夜長時間耐航測試，藉此確認潛艦在長時間出海狀態下，各項機械、電力、空調與維生系統能否穩定運作，以及更深水域潛航驗證，同時驗證各項關鍵裝備能否在不同環境下正常運作。

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若海鯤號順利於下半年交艦，並不代表測試工作完全結束。依照潛艦建造慣例，海軍接艦後仍須實施作戰測評，由接裝官兵實際操作艦艇，陸續完成單艦戰術運用測試、多艦協同作戰測試、長時間巡弋成熟度測試，同時也將裝上魚雷等武器，進行武器射擊測試。

另外，比起海鯤號潛艦目前多在左高附近海域測試，若交付給海軍後，將到指定演訓海域實施測試與演訓，包括台灣東部等海域，都將成為海鯤號的實際驗證區域。

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