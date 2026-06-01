最新照片曝光！美軍KC-135疑遭伊朗攻擊受損 大片戰損痕跡現形

事新聞網站《The Aviationist》公開最新照片，一架美國空軍KC-135空中加油機機尾與後機身可見大量修補痕跡，罕見揭露戰場搶修（BDR）後的實際狀況。（圖擷取自The Aviationist）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍方先前並未詳細說明遭伊朗攻擊的裝備損失，但最新曝光的照片顯示，美國空軍一架KC-135空中加油機在中東執行任務期間受損後，機身仍留有大面積修補痕跡。軍事新聞網站《The Aviationist》報導指出，這批照片首度讓外界得以近距離觀察該機的戰損情況，也顯示美軍後勤機隊曾受到實際攻擊波及。

根據《The Aviationist》報導，這架隸屬美國空軍的KC-135R空中加油機，日前在英國米爾登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）被拍攝到返回部署後的狀態。照片顯示，機身尾部與後段機體出現多處臨時修補痕跡，部分區域覆蓋大型金屬補片，與一般維護作業留下的外觀明顯不同。

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報導指出，這些修補痕跡與先前外界掌握的受損資訊相符，顯示飛機曾遭破片擊中，但仍具備飛行能力並成功返航。

雖然美軍尚未正式公布受損原因，但外界普遍認為，該機是在伊朗對美軍基地發動攻擊期間受損。當時伊朗為報復美軍行動，曾向中東地區多處美軍設施發射飛彈與無人機。

Closer look at the tail section of the USAF KC-135 63-8028 that suffered shrapnel damage from a Iranian drone/ballistic missile on the ground in Saudi Arabia. pic.twitter.com/RIT5HBPnef — OSINTtechnical （@Osinttechnical） May 30, 2026

KC-135雖非戰鬥機種，卻是美軍全球空中作戰體系的重要支柱，負責為戰機、轟炸機及偵察機執行空中加油任務。一旦相關機隊受損，可能影響遠程作戰與持續部署能力。

KC-135自1950年代末期開始服役，至今仍是美國空軍規模最大的空中加油機隊之一。儘管美軍近年持續以KC-46A逐步接替老舊機隊，但KC-135仍承擔全球大量加油任務。

《The Aviationist》報導陳述，這批新曝光照片不僅提供罕見的戰損觀察機會，也讓外界得以一窺美軍如何透過快速戰場搶修（Battle Damage Repair）技術，讓受損軍機維持運作能力並安全返航。

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