專打軍艦！美軍擴編NMESIS部隊 強化第一島鏈反艦戰力

美國陸戰隊測試NMESIS反艦飛彈系統，圖為「海軍打擊飛彈」（NSM）自無人發射車升空瞬間。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊正擴大部署可從岸際打擊軍艦的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）。根據軍聞網站《Army Recognition》報導，陸戰隊已追加採購價值7060萬美元（約新台幣23億元）的ROGUE-Fires無人發射車，作為NMESIS系統的發射平台，這項採購將進一步提升陸戰隊從分散陣地打擊敵方水面艦艇的能力。

這套系統結合海軍打擊飛彈（NSM）與ROGUE-Fires無人發射車，並可接收外部感測器與目標指示資訊執行打擊。其配備的第五代飛彈採用紅外線成像尋標器，配合地形比對導航，能在強烈電磁干擾環境中精確辨識並鎖定目標。發射車具備優異的越野機動性，可隱蔽部署於常規飛彈陣地難以進駐的崎嶇地形。

請繼續往下閱讀...

該系統的部署與美軍「遠征前進基地作戰」概念相符，由小型陸戰隊單元分散部署於島鏈與沿海地區，建立臨時發射陣地，並在重要海上通道執行海域拒止任務。

《Army Recognition》指出，美軍先前曾將NMESIS系統空運至菲律賓參與演訓，驗證其在第一島鏈環境下的部署能力。美軍認為，分散部署與快速機動有助提升發射單元的生存能力。

報導指出，NMESIS計畫結合 挪威軍工大廠康斯伯格（Kongsberg）、美國雷神（Raytheon）與奧什科什防務（Oshkosh Defense）等企業技術，利用既有生產線以加快部署進度。美國國防部目前並未公佈本次追加採購涵蓋的具體車輛數量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法